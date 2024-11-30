Стерненко оголосив про заручини. Ким є обраниця відомого активіста (фото)

Активіст опублікував фотографії на своїх сторінках у соцмережах

Відомий український громадський активіст, волонтер та блогер Сергій Стерненко публічно оголосив про заручини зі своєю дівчиною Наталією Усатенко.

Про це він написав у Telegram. Він опублікував фото, на якому він та Наталя стоять на фоні Софійського собору у Києві та тримаються за руки.

Ще одну фотографію Стерненко опублікував на своїй сторінці у Instagram. Там він разом з Наталею ходить по території Софійського собору.

"Заручилися. Дякую тобі за те, що завжди зі мною, у найважчі моменти життя та під час усіх злетів та падінь. Кохаю", — написав активіст.

Про Наталю Усатенко наразі відомо небагато. За інформацією журналістів сайту OBOZ.UA, Наталя є уродженкою Донецької області — у 2019 році автомобіль, яким вона керувала, було зупинено поліцейськими. Правоохоронні органи тоді заявляли, що машина належала одному з благодійних фондів і розшукувалася прокуратурою за нібито правопорушення у сфері економіки. Однак там не уточнили, про що саме йдеться.

Також про Усатенко відомо, що свого часу вона працювала у пресслужбі виконувача обов’язків міністра охорони здоров’я України Уляни Супрун.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, Сергій Стерненко звернувся до головного ЗСУ Олександра Сирського та розповів, хто "злив" його персональні дані.