Любили тусовки і вульгарні образи: як виглядали дочки "відсидівшого" експрем’єра Лазаренка і де вони зараз

Поки тато "сидів", дівчата розважалися у нічних клубах

Павло Лазаренко — колишній прем’єр-міністр України, який створив газову монополію, що завдала величезних збитків економіці країни. Своє дитинство та молодість політик провів на Дніпропетровщині (нині Дніпровщина), а у 90-х став одним із найвпливовіших політиків. Він двічі одружений і зараз живе у США.

У першому шлюбі з Тамарою Бровко у Лазаренка з’явилося троє дітей — Олександр та близнючки Катерина та Леся. Дівчата переїхали з України до США після того, як їхній батько втік з країни на тлі звинувачень у "розкраданні державного майна в особливо великих розмірах". Він вирушив до Америки за політичним притулком, але й там його звинуватили у фінансових махінаціях.

Катерина і Леся Лазаренко: фото

Поки Лазаренко відбував покарання у в’язниці Лос-Анджелеса, його доньки сміливо викладали у мережу фото з тусовок в Америці та європейських курортів. Варто зазначити, що дівчата були дуже схожі між собою та навіть любили один стиль в одязі.

На веселих заходах Катя та Леся виглядали дуже відверто, а на деяких із них навіть вульгарно:

Кадри з дочками Лазаренка активно розповсюджували ЗМІ ще у 2012 році, коли скандальний політик збирався виходити на волю. Як зараз виглядають Леся та Катерина у США, і чим вони займаються – невідомо.

Зліва – мама дівчат Тамара Бровко Старший син Павла Лазаренка – Олександр

Другий шлюб та ще 3 дітей

Раніше "Телеграф" писав, що у другому шлюбі з перекладачкою Оксаною Циковою у Лазаренка народилися сини Іван та Антон, а пізніше ще одна дитина. Сьогодні про спадкоємців колишнього українського політика нічого не відомо.