Познакомился с будущей женой в суде. Как выглядит избранница Стерненко и кем она работает

В свое время Наталья работала у Супрун

Известный украинский активист и волонтер Сергей Стерненко, ставший советником нового главы Минобороны Михаила Федорова, почти 9 лет находится в отношениях с Натальей Усатенко.

Что нужно знать:

Наталья Усатенко родилась в Донецкой области

В 2016 году она познакомилась со Стерненко и участвовала в акциях в его поддержку

В ноябре 2024 года Стерненко публично сообщил об их помолвке

Наталья родилась 30 июля 1997 года в Донецкой области, сейчас ей 28 лет. На своей странице в Facebook она указывает, что получила образование в Учебно-научном институте международных отношений КНУ имени Тараса Шевченко.

Усатенко около двух лет работала в сфере телевидения, в том числе на "Первом городском канале" Одессы, а также в Министерстве здравоохранения Украины в 2018-2019 годах. В течение года девушка сотрудничала с украинской общественной организацией и издательским домом ArcUA. Некоторое время она работала пресс-секретарем экс-главы Министерства охраны здоровья Уляны Супрун.

В дальнейшем Наталья занимала должности в издательстве "Лаборатория", Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) и Министерстве образования и науки Украины.

Отношения с активистом Стерненко

Известно, что с Сергеем девушка познакомилась в 2016 году на одном из судебных заседаний в Одессе по делу россиян и коллаборантов, причастных к событиям 2 мая 2014 года. В свое время Наталью задерживали во время акций протеста в поддержку Сергея Стерненко и допрашивали в судах по делу волонтера.

Сначала пара жила вместе в Одессе, а позже переехала в Киев. 30 ноября 2024 года активист объявил о своей помолвке с возлюбленной.

Обручились. Спасибо тебе за то, что всегда со мной в самые трудные моменты жизни и во время всех взлетов и падений. Люблю Сергей Стерненко

Сейчас Наталья закрыла свои соцсети, поэтому неизвестно, чем она занимается. Стерненко также предпочитает держать свою личную жизнь в секрете.

