Яким був Київ 115 років тому: у мережі показали вражаюче фото Миколаївського костелу

Рідкісний документ епохи показує не лише архітектурний шедевр Владислава Городецького, а й атмосферу того часу

У соцмережі показалиунікальне історичне фото, яке миттєво перенесло українців на 115 років назад. А саме у зимовий Київ початку XX століття.

Рідкісний знімок зі спільноти "Фотозагадки Києва", датований 6 грудня 1909 року, зафіксував урочисту церемонію освячення Миколаївського костелу — одного з найвишуканіших архітектурних шедеврів столиці. "Телеграф" розповість про це детальніше.

Урочиста церемонія 1909 року

6 грудня 1909 року тисячі киян зібралися біля величного храму на Великій Васильківській вулиці (нині Велика Васильківська, 75), щоб стати свідками історичної події. На унікальному фото того дня ми бачимо натовп людей, які прийшли на урочисте освячення костелу Святого Миколая — головного римо-католицького храму Києва.

Церемонія освячення була масштабною подією для багатонаціональної столиці. Католицька громада Києва, яка складалася переважно з поляків, а також литовців, німців та представників інших народів, нарешті отримала власний кафедральний собор, гідний європейських міст.

Фото: Олександр Василенко

Історія будівництва

Будівництво костелу розпочалося у 1899 році за проєктом видатного петербурзького архітектора Владислава Городецького — того самого майстра, який подарував Києву знаменитий Будинок з химерами. Для Миколаївського костелу Городецький обрав неоготичний стиль, надихаючись середньовічними соборами Західної Європи.

Костел на старій листівці

Будівництво тривало десять років і коштувало католицькій громаді величезних зусиль та чималих грошей. Кошти збиралися не лише серед київських віруючих, а й серед католиків усієї Російської імперії. Частину витрат взяв на себе Ватикан.

Архітектурна унікальність

Костел вражає своїми розмірами та архітектурною досконалістю. Дві стрункі башти-дзвіниці, що сягають 65 метрів у висоту, стали домінантою міського пейзажу. Фасад прикрашений ажурними готичними вікнами-трифоріями, стрілчастими арками та витонченими декоративними елементами.

Особливо вражає величезне вітражне вікно-троянда над центральним входом — характерна риса готичних соборів. Інтер'єр храму вміщував близько трьох тисяч віруючих і був оздоблений вітражами роботи німецьких та польських майстрів.

Вітражне вікно-троянда в костелі

Сьогодні костел Святого Миколая — це не просто релігійна споруда, а важливий культурний центр. Тут відбуваються концерти органної музики, які збирають шанувальників класики з усього міста. Храм є визначною пам'яткою архітектури національного значення і одним з найфотографованіших місць столиці.

Орган в костелі Святого Миколая

Унікальне фото 1909 року нагадує нам про те, яким багатонаціональним та толерантним завжди був Київ, місто, де мирно співіснували різні культури, конфесії та традиції. Миколаївський костел залишається живим символом цієї історичної спадщини — місцем, де минуле зустрічається з сучасністю, а архітектурна краса служить вищим духовним ідеалам.

