Каким был Киев 115 лет назад: в сети показали впечатляющее фото Николаевского костела

Редчайший документ эпохи показывает не только архитектурный шедевр Владислава Городецкого, но и атмосферу того времени

Соцсети показали уникальное историческое фото, которое мгновенно перенесло украинцев на 115 лет назад. А именно в зимний Киев начала XX века.

Редкий снимок из сообщества "Фотозагадки Киева", датированный 6 декабря 1909 года, зафиксировал торжественную церемонию освящения Николаевского костела — одного из самых изысканных архитектурных шедевров столицы. "Телеграф" расскажет об этом подробнее.

Торжественная церемония 1909 года

6 декабря 1909 года тысячи киевлян собрались у величественного храма на улице Большая Васильковская (ныне Большая Васильковская, 75), чтобы стать свидетелями исторического события. На уникальном фото того дня мы видим толпу людей, пришедших на торжественное освящение костела Святого Николая — главного римско-католического храма Киева.

Церемония освящения была масштабным событием для многонациональной столицы. Католическая община Киева, состоявшая преимущественно из поляков, а также литовцев, немцев и представителей других народов, наконец получила собственный кафедральный собор, достойный европейских городов.

Фото: Александр Василенко

История строительства

Строительство костела началось в 1899 году по проекту выдающегося петербургского архитектора Владислава Городецкого — того самого мастера, который подарил Киеву знаменитый Дом с химерами. Для Николаевского костела Городецкий выбрал неоготический стиль, вдохновляясь средневековыми соборами Западной Европы.

Костел на старой открытке

Строительство длилось десять лет и стоило католической общине огромных усилий и средств. Деньги собирались не только среди киевских верующих, но и среди католиков всей Российской империи. Часть расходов взял на себя Ватикан.

Архитектурная уникальность

Костел поражает своими размерами и архитектурным совершенством. Две стройные башни-колокольни, достигающие 65 метров в высоту, стали доминантой городского пейзажа. Фасад украшен ажурными готическими окнами-трифориями, стрельчатыми арками и изящными декоративными элементами.

Особенно впечатляет огромное витражное окно-роза над центральным входом — характерная черта готических соборов. Интерьер храма вмещал около трех тысяч верующих и был украшен витражами работы немецких и польских мастеров.

Витражное окно-роза в костеле

Сегодня костел Святого Николая — это не просто религиозное сооружение, а важный культурный центр. Здесь проходят концерты органной музыки, которые собирают поклонников классики со всего города. Храм является выдающимся памятником архитектуры национального значения и одним из самых фотографируемых мест столицы.

Орган в костеле Святого Николая

Уникальное фото 1909 года напоминает нам о том, каким многонациональным и толерантным всегда был Киев, город, где мирно сосуществовали разные культуры, конфессии и традиции. Николаевский костел остается живым символом этого исторического наследия — местом, где прошлое встречается с современностью, а архитектурная красота служит высшим духовным идеалам.

Ранее "Телеграф" рассказывал об уникальном фото советского Киева, которое показало Александровский костёл в необычном ракурсе. Один из самых красивых католических храмов Киева 35 лет показывал киевлянам звездное небо вместо богослужений.