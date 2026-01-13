Зірки замість ікон: унікальне фото радянського Києва показало Олександрівський костел у незвичайному ракурсі

Унікальний знімок нагадує про часи, коли один із найкрасивіших католицьких храмів Києва 35 років показував киянам зоряне небо замість богослужінь

Архівний знімок, який нещодавно оприлюднили в соцмережах, продемонстрував нам часи, коли один із найкрасивіших католицьких храмів Києва служив зовсім іншій меті. У 1952 році в його стінах запрацював перший київський планетарій.

Фото, яким поділился у спільноті "Ретро Київ", наочно показує, як костел Святого Олександра одного дня перетворили на зал із штучним зоряним небом. "Телеграф" розповість про це детальніше.

Від святині до "будинку зорь"

Олександрівський костел, збудований у 1842 році в стилі класицизму на Михайловій (Володимирській) горі, майже століття був головною католицькою святинею столиці. Проте радянська доба докорінно змінила його призначення.

Після Другої світової війни влада вирішила використати історичну будівлю для науково-просвітницьких цілей. 1 січня 1952 року в стінах колишнього костелу Святого Олександра офіційно відкрився Київський планетарій – один із перших у республіці.

Симбіоз храму і науки

На архівному фото добре видно, як органічно поєдналися дві епохи: класицистичний портик із колонами, дві бічні вежі з куполами та величезний центральний купол храму зберегли свій первісний вигляд, але над входом великими літерами красувався напис "ПЛАНЕТАРІЙ".

Фото: ЦДАЕА

Усередині замість лав і вівтаря відвідувачів зустрічали ряди крісел та проєкційний купол-екран. Для нового закладу закупили сучасне обладнання німецької фірми Zeiss із Йєни, яке дозволяло відтворювати реалістичне зоряне небо та складні астрономічні явища.

Популярне місце для екскурсій

Розташований у кількох кроках від Хрещатика, планетарій швидко став улюбленим місцем шкільних екскурсій, лекцій для трудових колективів і масових "уроків космонавтики". Це було ще до запуску першого супутника та польоту Гагаріна – кияни вчилися дивитися на небо не як на божественне диво, а як на об'єкт наукового дослідження.

Друге життя історичної будівлі

Планетарій працював у стінах костелу 35 років – до 1987 року, коли переїхав у спеціально збудоване приміщення. Стару будівлю на Костельній залишили напризволяще, і вона почала руйнуватися.

Фото: Київський планетарій

У 1991 році костел Святого Олександра повернули римо-католицькій громаді. Після реставрації в 1990-х роках храм знову служить за своїм первісним призначенням, але період 1952–1987 років залишається унікальною сторінкою в його історії.

Раніше "Телеграф" розповідав про ретро-фото, які показали руїни однієї з головних українських святинь. Ці кадри зроблені після вибуху 1941 року.