Кімната освітиться за хвилину: простий лайфхак з пляшкою врятує під час відключення (відео)

Як підсилити світло ліхтарика під час блекаутів — у TikTok показали покроковий метод

Якщо відключення світла застало зненацька і з заряджених гаджетів — тільки ліхтарик, за допомогою підручних матеріалів можна зробити джерело світла на всю кімнату. Знадобиться пляшка з водою, фольга, сам ліхтарик та скотч.

Схожий лайфхак часто використовують туристи, але він корисний і вдома. Поділився ним користувач ТікТоку на псевдо "Домашні хитрощі".

Першочергово потрібно взяти фольгу та поскручувати її в пласкі вільні джгути. Їх потім рвуть на частини. Шматочки закидають до пляшки з водою. Ліхтарик примотують скотчем так, щоб він світив у пляшку. Так світло розсіюється по всій кімнаті.

Досвідчені мандрівники також радять ще простіший лайфхак. Для цього достатньо взяти пластикову пляшку з водою та або встановити на ліхтарик, або примотати його збоку згори. В обох способах вода всередині працює як природний розсіювач, створюючи м’яке та рівномірне світло. У способі з фольгою, вона відбиває світло і ще сильніше розсіює його кімнатою.

Раніше "Телеграф" розповідав, що розігріти їжу під час відключень світла, якщо ваша пічка на електриці, можна за допомогою свічок. Їх ставлять під решітку духовки, а на гору — те, що потрібно розігріте. Стане в пригоді спосіб і під час відключень газопостачання.