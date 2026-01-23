Що потрібно зробити із взуттям, щоб воно не ковзало: дешеві та ефективні лайфхаки

Є прості способи, як зробити на взутті антиковзне покриття

Зима цього року видалася напрочуд сніговою та морозною. Поки в містах борються з наслідками негоди, саме час подбати про своє взуття, щоб воно було безпечним для прогулянок у таку погоду. Є прості способи, як убезпечити зимові черевики своїми руками.

"Телеграф" розповідає про прості способи, як створити на взутті антиковзкий ефект.

Лайфхаки для зимового взуття

Наждачний папір

Для цього способу вам знадобиться невеликий шматок наждачки та водостійкий суперклей, пише alimentochef.com. Найкраще підійде крупнозерниста наждачка — її потрібно приклеїти на п’яти та носки зимових черевиків. Таким чином ви зробите своє взуття менш слизьким.

Лак для волосся

Це може здатися дивним, проте нанесення звичайного лаку для волосся на підошву взуття створює антиковзкий ефект. Звичайно, вистачить його ненадовго — лише на кілька годин. Однак флакон з лаком можна носити з собою і повторювати процедуру в міру необхідності.

Клей та великий пісок

Нанесіть на підошву черевиків "змійкою" шар суперклею або клею для взуття і відразу ж посипте це місце великим піском. Коли клей висохне, а пісок у ньому застигне, вийде ефект "наждачки", який припинить ковзання. Ефект триматиметься до двох тижнів, потім можна повторити фокус із клеєм та піском.

