Ця страва прославила місто на всю Україну: потрапила у кіно та є пристрастю колишнього міністра (відео)

Проїхати повз Пирятин та не скуштувати пиріжків — майже неможливо

Кожна українська місцевість має свої кулінарні цікавинки. Наприклад, місто Пирятин на Полтавщині славиться своїми пиріжками та біляшами, які продаються на автостанції.

Той, хто хоч раз подорожував трасою Київ-Харків, напевно зупинявся на пирятинській станції, де вітають аромати найсмачніших пиріжків. До слова, у 60-ті роки минулого століття, там знімали культовий радянський фільм "Королева бензоколонки", пиріжки є частиною сюжету.

Тепер на автостанції містечка є кафе з такою самою назвою, де можна купити великі, духмяні, пухкі пиріжки. Втім, точок з пиріжками там багато, кожна намагається зробити свій товар найсмачнішим.

Кафе "Королева бензоколонки" у Пирятині

Автостанція у Пирятині

Випічку роблять за роками перевіреним рецептом. Начинки — на будь який смак — м’ясо, картопля, капуста, або солодкі — з маком, вишнями. Також продають біляші. Крім того, у Пирятині можна купити ще одну страву, що відома далеко за межами міста — пирятинський пряник.

Пирятинські пиріжки

До слова, у 2021 році журналіст Костянтин Грубич на своєму YouTube-каналі показав, як готують знаменитих пирятинських пиріжків. Кухарка каже, що інколи печуть їх кілька разів на добу.

Також любить пирятинську випічку колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Після того, як він пішов з посади, Кулеба разом з коханою їхав на Сумщину та купив біляш, який любить з дитинства.

Раніше "Телеграф" розповідав про пиріжки з унікальною начинкою, які готують на Чернігівщині. Калиновики — пиріжки з буряком та калиною готують лише після перших морозів.