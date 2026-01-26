Приготуйтеся економити: на трьох знаків китайського гороскопу чекають проблеми з грошима у лютому 2026

На якийсь час цим трьом знакам доведеться затягнути пояси

За китайським календарем рік Червоного Вогняного Коня настане лише 17 лютого. Астрологи вже зробили прогнози, для кого останній місяць зими стане часом фінансових проблем та економії.

"Телеграф" розповідає про знаків східного гороскопу, для яких лютий 2026 року стане періодом проблем із грошима.

Як виявилося, у цьому астрологічному списку три знаки китайського гороскопу — Бик, Мавпа та Коза. Про це пише AstroSage.

Бик

У Биків лютий 2026 року стане часом незапланованих витрат. Це може призвести до поспішних рішень та імпульсних покупок. У цей період можуть виникнути побутові проблеми, які вимагатимуть негайних вкладень. Разом з цим доведеться економити на базових речах і потребах. Найкраще продумати наперед усі витрати, не влазити у борги та приготувати "фінансову подушку".

Мавпа

Лютий може стати для Мавп часом прямого зіткнення енергій, тому приготуйтеся до того, що гроші можуть "вислизати" крізь пальці через неуважність. Можливі штрафи, помилки у фінансових документах чи невигідні інвестиції. Тому будьте особливо уважними у лютому і не ведіться на грошові авантюри.

Коза

Для Кози лютий може бути емоційно нестабільним, що часто призводить до так званої "шопінг-терапії". Бажання боротися зі стресом за допомогою покупок може зіграти з вами в злий жарт. Імпульсивні витрати призведуть до тотальної нестачі грошей на базові потреби. Тому складіть чіткий план бюджету на початку місяця і намагайтеся не виходити за його межі.

Раніше "Телеграф" розповідав, які три знаки китайського гороскопу зустрінуть кохання навесні 2026 року. Самотність скасовується.