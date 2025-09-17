Тут їздять трамваї, а назва місця походила від одного місяця осені: згадайте його по фото

Трамвайні колії над станцією існують і донині, що робить це місце унікальним транспортним вузлом столиці.

Київ велике та швидке місто. Тут багато транспортних вузлів, красивих місць та унікальних пам'яток. Серед таких і станція метро, яка колись звучала, як один з місяців осені, хоча мала інше походження.

"Телеграф" розповість що це за місце. На архівному знімку 1960-70х років можна побачити незвичайну картину — трамваї неспішно рухаються по мосту, а внизу розташована одна зі станцій столичного метрополітену. Це місце має особливу історію, адже його назва колись нагадувала про час, коли листя жовтіє і природа готується до зими.

Багатоповерхові будинки радянської епохи, широкі проспекти та характерна архітектура того часу створюють атмосферу минулих десятиліть. Цей транспортний вузол і сьогодні залишається унікальним — не так багато місць у Києві, де трамвай курсує практично над станцією метро.

Район зберіг свою транспортну важливість, хоча назва змінилася відповідно до нових часів. Тепер вона нагадує про давнє місто, яке має історичну спадщину.

Що це за місто

Це станція метро "Берестейська", яка раніше називалася "Жовтнева" — на честь білоруського міста Берестя та Брест-Литовського шосе (нині Проспект Перемоги), де й розташована станція.

Станція "Берестейська"

Станція відкрита у 1963 році і є однією з найстаріших на Святошинсько-Броварській лінії. Станцію метро "Берестейська" перейменували 2 лютого 1993 року. До цього вона мала назву "Жовтнева" і була перейменована за часів незалежності України. Трамвайні колії над станцією існують і донині, що робить це місце унікальним транспортним вузлом столиці.

