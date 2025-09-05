Цією вулицею ходив найстаріший київський трамвай: де вона знаходиться і як називалась раніше

Три райони Києва сходяться на одній цій вулиці

Коли у 2015 році вулиці повернули історичну назву, мало хто згадав: Кирилівська існувала задовго до радянської влади. Сьогодні це один із небагатьох куточків Києва, де минуле не ховається за фасадами, а співіснує з теперішнім.

Вулиця Кирилівська з'єднує Подільський, Оболонський та Шевченківський райони, протягнувшись від Подолу до околиць міста. На чотирьох кілометрах поміщається кілька століть київської історії.

Три назви однієї вулиці

У XVII столітті це був звичайний шлях від Подолу до передмість. Місцеві називали його Плоскою — за рівнинною місцевістю. Офіційну назву вулиця отримала 1869 року від Кирилівського монастиря XII століття, одного з найдавніших у Києві.

У 1930 році радянська влада перейменувала її на честь маршала Фрунзе. Але у 2015 році історична назва повернулася. Рішення прийняли після декомунізації, коли по всій Україні відновлювали автентичні топоніми.

Початок вулиці Кирилівської на Подолі

Фабрики та заводи XIX століття

На початку 1800-х років Кирилівська стала промисловою зоною. Тут працювали цегельні заводи — вони постачали будматеріали для зростаючого Києва. Поруч розмістилися пивоварні та хлібозаводи, які забезпечували продуктами жителів міста.

З часом промисловий потенціал вулиці розширився. З'явилися великі виробничі підприємства та фабрики. Частина цих територій сьогодні перетворена на креативні кластери, де працюють художники та дизайнери.

Народження громадського транспорту

1891 рік — ключова дата для київського транспорту. Саме тоді по Кирилівській запустили найстаріший трамвайний маршрут міста. Спочатку трамваї тягнули коні, згодом з'явилися електричні.

Вулиця Кирилівська, 1990 рік

Цей маршрут поклав початок розвитку громадського транспорту в столиці. Вулиця й сьогодні залишається важливою транспортною артерією, особливо в умовах воєнного стану.

Цікаві місця Кирилівської

Головна пам'ятка вулиці — Кирилівський монастир, заснований у XII столітті. Тут зберігаються унікальні фрески давньоруської доби. Монастир вважається одним із найцінніших архітектурних комплексів Києва. А головна церква комплексу — Кирилівська церква — вважається справжньою перлиною давньоруської архітектури.

Кирилівська церква

Архітектурно це тринефний, шестистовпний хрестово-купольний храм із одним куполом, унікальним за формою підбаневого простору, який утворює не квадрат, а прямокутник, що робить будівлю ще більш цікавою з погляду середньовічного зодчества. Основна церква зберегла автентичні фрески XII століття, які є одними з найдавніших у Східній Європі і не мають аналогів у православному світі.

Однією з найважливіших історичних споруд на Кирилівській є Церква Святих Костянтина та Єлени, також відома як Дмитрівська церква або церква Святого Дмитрія Ростовського. Цей унікальний храм зводився у 1730-х роках на північно-західному розі Подолу і є видатним зразком українського бароко.

Церква Святих Костянтина та Єлени

На жаль, більша частина комплексу церкви була зруйнована наприкінці 1920-х років у радянський період. Проте залишки церкви, зокрема сама будівля без купола, дійшли до наших днів та мають статус пам'ятки архітектури національного значення. З 2005 року храм знову відкритий для богослужінь

Важливим історичним місцем є Кирилівська стоянка — найдавніше поселення на території сучасного Києва, де були знайдені рештки мамонтів та артефакти первісних людей. Поряд з історичними об'єктами на вулиці розташовані сучасні культурні заклади: музеї, школи, медичні установи. Така різноманітність робить Кирилівську одним із найбільш контрастних районів столиці.

Раніше "Телеграф" розповідав, що на Кирилівській також варили пиво понад 140 років. Тут був Пивзавод на Подолі, а тепер в його приміщеннях розташувався київський techno-клуб К41.