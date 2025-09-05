Цією вулицею ходив найстаріший київський трамвай: де вона знаходиться і як називалась раніше
Три райони Києва сходяться на одній цій вулиці
Коли у 2015 році вулиці повернули історичну назву, мало хто згадав: Кирилівська існувала задовго до радянської влади. Сьогодні це один із небагатьох куточків Києва, де минуле не ховається за фасадами, а співіснує з теперішнім.
Вулиця Кирилівська з'єднує Подільський, Оболонський та Шевченківський райони, протягнувшись від Подолу до околиць міста. На чотирьох кілометрах поміщається кілька століть київської історії.
Три назви однієї вулиці
У XVII столітті це був звичайний шлях від Подолу до передмість. Місцеві називали його Плоскою — за рівнинною місцевістю. Офіційну назву вулиця отримала 1869 року від Кирилівського монастиря XII століття, одного з найдавніших у Києві.
У 1930 році радянська влада перейменувала її на честь маршала Фрунзе. Але у 2015 році історична назва повернулася. Рішення прийняли після декомунізації, коли по всій Україні відновлювали автентичні топоніми.
Фабрики та заводи XIX століття
На початку 1800-х років Кирилівська стала промисловою зоною. Тут працювали цегельні заводи — вони постачали будматеріали для зростаючого Києва. Поруч розмістилися пивоварні та хлібозаводи, які забезпечували продуктами жителів міста.
З часом промисловий потенціал вулиці розширився. З'явилися великі виробничі підприємства та фабрики. Частина цих територій сьогодні перетворена на креативні кластери, де працюють художники та дизайнери.
Народження громадського транспорту
1891 рік — ключова дата для київського транспорту. Саме тоді по Кирилівській запустили найстаріший трамвайний маршрут міста. Спочатку трамваї тягнули коні, згодом з'явилися електричні.
Цей маршрут поклав початок розвитку громадського транспорту в столиці. Вулиця й сьогодні залишається важливою транспортною артерією, особливо в умовах воєнного стану.
Цікаві місця Кирилівської
Головна пам'ятка вулиці — Кирилівський монастир, заснований у XII столітті. Тут зберігаються унікальні фрески давньоруської доби. Монастир вважається одним із найцінніших архітектурних комплексів Києва. А головна церква комплексу — Кирилівська церква — вважається справжньою перлиною давньоруської архітектури.
Архітектурно це тринефний, шестистовпний хрестово-купольний храм із одним куполом, унікальним за формою підбаневого простору, який утворює не квадрат, а прямокутник, що робить будівлю ще більш цікавою з погляду середньовічного зодчества. Основна церква зберегла автентичні фрески XII століття, які є одними з найдавніших у Східній Європі і не мають аналогів у православному світі.
Однією з найважливіших історичних споруд на Кирилівській є Церква Святих Костянтина та Єлени, також відома як Дмитрівська церква або церква Святого Дмитрія Ростовського. Цей унікальний храм зводився у 1730-х роках на північно-західному розі Подолу і є видатним зразком українського бароко.
На жаль, більша частина комплексу церкви була зруйнована наприкінці 1920-х років у радянський період. Проте залишки церкви, зокрема сама будівля без купола, дійшли до наших днів та мають статус пам'ятки архітектури національного значення. З 2005 року храм знову відкритий для богослужінь
Важливим історичним місцем є Кирилівська стоянка — найдавніше поселення на території сучасного Києва, де були знайдені рештки мамонтів та артефакти первісних людей. Поряд з історичними об'єктами на вулиці розташовані сучасні культурні заклади: музеї, школи, медичні установи. Така різноманітність робить Кирилівську одним із найбільш контрастних районів столиці.
Раніше "Телеграф" розповідав, що на Кирилівській також варили пиво понад 140 років. Тут був Пивзавод на Подолі, а тепер в його приміщеннях розташувався київський techno-клуб К41.