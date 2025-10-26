За рибою та крабами до цього магазину з’їжджалися з усього міста: яким був "Океан" у Дніпрі

Тут можна було не лише купити, а й поїсти рибу

У 1960-х роках на проспекті Слобожанському (раніше — імені газети "Правда") у Дніпрі відкрився великий рибний магазин "Океан". Його асортимент вражав різноманітністю, і торгова точка стала дуже популярною. Крім того, магазин вирізнявся оригінальним дизайном фасаду. З часом "Океан", як і багато інших магазинів радянської епохи, закрився, але будівля його збереглася.

"Телеграф" пропонує згадати, який вигляд мав цей магазин.

"Океан" являв собою триповерхову будівлю з рибним магазином на першому поверсі, рестораном на другому та адміністративними приміщеннями на третьому. Відмінною особливістю фасаду були хвилясті пластини з нержавіючої сталі, що нагадували рибну луску, рибальську сітку або хвилі.

"Океан" вирізнявся оригінальним фасадом. Фото dnepr.info

У магазині продавали багатий асортимент морепродуктів: живу та заморожену рибу, креветки, кальмари, раків, червону і чорну ікру, морську капусту, крабів. У відділі кулінарії продавали бутерброди з ікрою, смажену рибу та різноманітні страви з морепродуктів.

"Океан" у 1975 році. Фото Facebook/Hans Kalinin

Ще однією особливістю "Океану" була система самообслуговування. Покупці з візками вільно пересувалися між прилавками-холодильниками, обираючи потрібний товар, а розрахунок здійснювався на касі. Над відділами висіли покажчики, які підказували, де шукати ту чи іншу рибу. На той час така система була рідкістю.

Вестибюль перед входом та зал ресторану "Океан". Фото Facebook/Hans Kalinin

На початку 1990-х достаток на прилавках змінився дефіцитом. Полиці поступово порожніли, відділи закривалися, і наприкінці десятиліття магазин припинив роботу. У 1997–1998 роках у будівлі розмістився нічний клуб, потім взуттєвий магазин, а пізніше — супермаркет "АТБ". Він працює і сьогодні.

Так тепер виглядає будівля колишнього магазину "Океан". Фото gorod.dp.ua

У 2019 році фасад будівлі було оновлено: "луску" та декоративні елементи демонтували.

