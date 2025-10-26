За рибою та крабами до цього магазину з’їжджалися з усього міста: яким був "Океан" у Дніпрі
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Тут можна було не лише купити, а й поїсти рибу
У 1960-х роках на проспекті Слобожанському (раніше — імені газети "Правда") у Дніпрі відкрився великий рибний магазин "Океан". Його асортимент вражав різноманітністю, і торгова точка стала дуже популярною. Крім того, магазин вирізнявся оригінальним дизайном фасаду. З часом "Океан", як і багато інших магазинів радянської епохи, закрився, але будівля його збереглася.
"Телеграф" пропонує згадати, який вигляд мав цей магазин.
"Океан" являв собою триповерхову будівлю з рибним магазином на першому поверсі, рестораном на другому та адміністративними приміщеннями на третьому. Відмінною особливістю фасаду були хвилясті пластини з нержавіючої сталі, що нагадували рибну луску, рибальську сітку або хвилі.
У магазині продавали багатий асортимент морепродуктів: живу та заморожену рибу, креветки, кальмари, раків, червону і чорну ікру, морську капусту, крабів. У відділі кулінарії продавали бутерброди з ікрою, смажену рибу та різноманітні страви з морепродуктів.
Ще однією особливістю "Океану" була система самообслуговування. Покупці з візками вільно пересувалися між прилавками-холодильниками, обираючи потрібний товар, а розрахунок здійснювався на касі. Над відділами висіли покажчики, які підказували, де шукати ту чи іншу рибу. На той час така система була рідкістю.
На початку 1990-х достаток на прилавках змінився дефіцитом. Полиці поступово порожніли, відділи закривалися, і наприкінці десятиліття магазин припинив роботу. У 1997–1998 роках у будівлі розмістився нічний клуб, потім взуттєвий магазин, а пізніше — супермаркет "АТБ". Він працює і сьогодні.
У 2019 році фасад будівлі було оновлено: "луску" та декоративні елементи демонтували.
Раніше "Телеграф" розповідав історію магазину "Юність" у Дніпрі, який був орієнтований виключно на молодят.