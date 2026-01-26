Його бачили усі, хто їхав на море: цей пост ДАІ став легендою України (фото)

Його збудували ще у 80-х

У Василівці Запорізької області на трасі Харків-Сімферополь багато років стоїть незвична будівля, яку водії називають "літаючою тарілкою". Її добре знають усі, хто хоча б раз їхав цією дорогою.

Це колишній пост ліквідованої ДАІ, зведений у 1980-х роках ще за радянських часів. Споруда має форму НЛО і одразу привертає увагу водіїв, які проїжджають повз, як написав "Телеграф".

Легендарний пост ліквідованої ДАІ: символом Василівки

Будівлю створили як службовий об’єкт для працівників ДАІ. З 2015 року вона називається патрульною поліцією. Її кругла форма дозволяла бачити всі дороги біля розв’язки та контролювати рух транспорту з різних напрямків. З часом пост став впізнаваним орієнтиром для тих, хто їхав у бік моря, і отримав народну назву "літаюча тарілка".

Унікальна споруда. Фото: modernism

Пізніше об’єкт почали використовувати і як туристичну локацію. Біля нього проводили фестиваль "Тарілка-фест", щоб привернути увагу до міста Василівки та місцевих пам’яток, зокрема до садиби графа Попова XIX століття.

Незвичний пост став символом міста та однією з його візитних карток. Він вирізняється на тлі типових радянських будівель і досі залишається впізнаваним місцем на трасі.

