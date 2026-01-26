Рус

Його бачили усі, хто їхав на море: цей пост ДАІ став легендою України (фото)

Марина Бондаренко
На трасі до Сімферополя можна побачити унікальну споруду
На трасі до Сімферополя можна побачити унікальну споруду. Фото Колаж "Телеграфу"

Його збудували ще у 80-х

У Василівці Запорізької області на трасі Харків-Сімферополь багато років стоїть незвична будівля, яку водії називають "літаючою тарілкою". Її добре знають усі, хто хоча б раз їхав цією дорогою.

Це колишній пост ліквідованої ДАІ, зведений у 1980-х роках ще за радянських часів. Споруда має форму НЛО і одразу привертає увагу водіїв, які проїжджають повз, як написав "Телеграф".

Легендарний пост ліквідованої ДАІ: символом Василівки

Будівлю створили як службовий об’єкт для працівників ДАІ. З 2015 року вона називається патрульною поліцією. Її кругла форма дозволяла бачити всі дороги біля розв’язки та контролювати рух транспорту з різних напрямків. З часом пост став впізнаваним орієнтиром для тих, хто їхав у бік моря, і отримав народну назву "літаюча тарілка".

Літаюча тарілка ДАІ у Василівці, Запорізька область
Унікальна споруда. Фото: modernism

Пізніше об’єкт почали використовувати і як туристичну локацію. Біля нього проводили фестиваль "Тарілка-фест", щоб привернути увагу до міста Василівки та місцевих пам’яток, зокрема до садиби графа Попова XIX століття.

Незвичний пост став символом міста та однією з його візитних карток. Він вирізняється на тлі типових радянських будівель і досі залишається впізнаваним місцем на трасі.

