Носить титул першої в Україні: в якому місті є унікальна дитяча залізниця

У Дніпрі є унікальний залізничний об'єкт. Це перша в Україні дитяча залізниця.

Відкриття цього об'єкту відбулось у далекому 1936 році. "Телеграф" розповість історію та цікаві факти про цю споруду.

Де знаходиться залізниця

Дніпровська дитяча залізниця знаходиться в місті Дніпро. В парку ім. Лазаря Глоби на проспекті Дмитра Яворницького, 95Д.

Історія

Дніпровська дитяча залізниця є першою дитячою залізницею в Україні та другою в світі після Тбілісі. Маршрут вузькоколійної залізниці, протяжністю 1,6 км, пролягає над ставком, естакадою, центральною алею парку та двома тунелями, які отримали назви — Козацький та Січеславський. Залізниця обладнана телеграфним радіозв'язком та гучномовцями.

Всього були побудовані 2 станції. "Піонерська"(зараз "Паркова") — головна станція, де й розташовується управління залізниці та "Комсомольська", що була зруйнована під час німецько-радянської війни й так і не відновлена.

Схема Дніпровської дитячої залізниці

Дитячу залізницю збудовано за підтримки Дніпровського паровозоремонтного заводу. Проєктуванням займалися діти, а остаточний проєкт затвердили у Дніпровському інституті інженерів транспорту. Будівництво залізниці, велося комсомольцями під час суботників. А 6 липня 1936 року відбулось урочисте відкриття об'єкту.

На Дніпропетровському паровозоремонтному заводі побудували паровоз та 6 двовісних вагонів, один з яких досі стоїть на дитячій залізниці в якості пам'ятника. Пізніше залізниця отримала ще один вузькоколійний паровоз.

З початком німецько-радянської війни у 1941 році, залізниця припинила роботу. Внаслідок бойових дій залізниця була майже повністю зруйнована — рейки зняті, станції спалені, паровози знищені. Вдалося зберегти лише вагони.

Залізниця була відновлена у 1944 році. Замість знищених паровозів залізниця отримала паровоз 159 серії. У 1957 році дитячу залізницю повністю переобладнали напівавтоматичним блокуванням, а електрожезлова система не застосовується з 1960 року.

У 1958 році на залізниці почалася епоха тепловозів — туди надійшов перший тепловоз ТУ2-172, а також 3 вагони Pafawag. Оскільки старі вагони мали гвинтове зчеплення, тепловози з одного боку обладнали також гвинтовою стяжкою з двома буферами. У 1972 році залізниця отримала ще один тепловоз — ТУ2-134. З цього моменту паровоз і старі вагони почали використовуватися рідше.

Надалі розвиток залізниці зупинився — її планувалося подовжити на всю територію парку до 3—3,5 км, але ці плани так і не були реалізовані. На початку 1990-х років було розібрано депо та платформу імені Чапаєва. Відтоді поїзд не робить проміжних зупинок.

У 2001 році було розроблено проєкт нового депо з великим навчально-культурним комплексом. Проте він так і не був реалізований. Був проведений лише капітальний ремонт станції "Піонерська". У березні 2017 року, через фізичну застарілість та відсутність капітального ремонту, вагони Pafawag було знято з експлуатації, а замість них було отримано 3 вагони ПВ-40 від Запорізької дитячої залізниці.

Декомунізація дитячої залізниці

У квітні 2018 року кілька об'єктів на території Малої Придніпровської залізниці офіційно змінили назви. Станція "Піонерська" перейменована на "Паркову", адже розташована посеред міського парку імені Лазаря Глоби. Тунель Імені Олександра Пушкіна став Січеславським, а тунель Імені Маяковського — Козацьким.

