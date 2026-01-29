В українському селі знаходиться географічний центр Європи - і його могли назвати на честь тельбухів

Це село міняло назву кілька разів

Село Ділове на Закарпатті добре відоме далеко за межами України — тут розташований географічний центр Європи. Раніше ж воно мало іншу, цікаву назву — Трибушани.

"Телеграф" розкаже, як називалось це село, коли та чому його перейменували. Зазначимо, що село Ділове зараз активно розвивається як туристичний центр, і там є що подивитись.

Село Ділове розташоване в Рахівському районі. Сюди приїжджають не тільки для пам'ятного фото в географічному центрі Європи, а й щоб насолодитися природою — поруч тече головна ріка Закарпаття Тиса та проходить частина маршруту туристичного шляху з Рахова на гору Піп Іван.

Як називалось село Ділове

У цього села було кілька назв — населений пункт в цій місцевості згадується в офіційних документах як Fejer Patach або ж Bielýpotok — Білий потік. Зараз це присілок біля села. Основна частина села до майже до 20 століття називалась Trebusán — Трибушани. Її змінили на Terebesfejérpatak — Теребеш на Білому Потоці в 1898 році.

Є дві легенди, що пояснюють назву Трибушани. Перша — про трьох братів Бушанів, які пасли тут овець, а пізніше оселились із сім'ями. Інша легенда — про негаразд, який трапився в дорозі з переселенцем з Галичини. Десь на поточному місці села його кобила напоролась на сук та розпорола живіт, випали нутрощі — требухи. Далі йти було не можна, тож осіли тут. Зазначимо, що зустрічалось також написання села Требушани чи Трибушьини.

Село Ділове в 1940 році/ Фото: Made in Uzhhorod

Діловим село називається офіційно з 1946 року. Здебільшого своєму активному розвитку воно завдячує Австро-Угорській імперії. За її часів тут звели залізницю та однойменну станцію, а також визначили той самий центр Європи.

Що подивитись у Діловому

Саме в Діловому знаходиться одне з місць де добувають мармур — є він на вокзалі у Львові та в метро Києва. Біля села також знаходили поклади золота. Місцевий храм Різдва Пресвятої Богородиці звели в 1750 році. За легендою, в селі була каплиці, в неї влучила блискавка, сама каплиця згоріла, а дзвін вцілів та покотився вниз. Де він зупинився — звели нову церкву.

Старовинний храм Різдва Пресвятої Богородиці у Діловому/ Фото: rakhiv.life

Раніше "Телеграф" розповідав, що за часів Австор-Угорщини саме на території України розташовувалось найбільше село Європи. Зараз це відома туристична локація.