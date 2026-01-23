Кулінарний символ Закарпаття: що таке завиванці та чим цікава ця страва (відео)

Технологія приготування зберігається десятиліттями та активно адаптується до сучасних уподобань

На Закарпатті є популярна страва — завиванці чи крученики, яка давно стала візитівкою регіону. Це рулети з різною начинкою: м’ясною, капустяною, грибною, сирною і т.д.

Страву готують уже протягом довгих років і їхній рецепт передавався з покоління в покоління. Сьогодні це не тільки домашні ласощі, а й популярна страва в закарпатських ресторанах і на ярмарках, що приваблює туристів.

Для завиванців по-ужгородськи беруть тоненькі шматки яловичини, на них викладається суміш дрібно порізаних варених яєць, шпику, солоного огірка, тертої сирої картоплі. Рулетик скручується, скріплюється ниткою, потім обсмажується, потім гаситься.

У соціальних мережах господині діляться рецептами популярної страви. До речі, завиванці можуть бути без начинки, але із спеціальним соусом усередині.

Завиванці дедалі частіше стають частиною гастрономічних фестивалів та дегустацій. Туристи охоче куштують страву, а місцеві кухарі експериментують із новими начинками та подачею, зберігаючи при цьому традиційну технологію приготування.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як густа вершкова підлива — мачанка, стала кулінарним символом.