Довше за Київ: найбільше село Європи знаходилося в Україні, як воно виглядає (відео)

Найдовшим селом у Європі неофіційно вважалося село Микуличин, яке зараз знаходиться на Івано-Франківщині. Воно розтягувалося більш ніж на 44 кілометри.

Про те, як виглядає і чим ще особливе це село

Село Микуличин розташоване на висоті близько 750 метрів над рівнем моря. Його довжина розкривається через десятки присілків, розкиданих на пагорбах та берегах річки Прут.

Довідка: У XIX столітті Микуличин носив неофіційний статус найбільшого села в Європі та найбільшого в Австро-Угорщині. Численні туристичні путівники вказують, що його територія простягалася на 44 кілометри — від Яремчого до кордону із Закарпаттям (Довжина Києва, за даними держстату, на 2010 рік становила 42 кілометри). Так тривало до 1927 року , коли польський уряд від’єднав від Микуличина Татарів, Ворохту та ще чимало дрібних поселень, таких як відома нині Поляниця (Буковель). Однак і зараз розміри села вражають. Воно розкинулося приблизно на десять кілометрів.

Микуличин

Що подивитись

Види у селі просто зачаровують та змінюються кожен кілометр. Тут можна побачити старі присілки, що живуть у тиші гірських потоків і будинки, що ховаються за величезними ялинами.

Прут у Микуличині – це не просто річка, а емоційний центр села. Її русло змінюється в залежності від пори року, і кожен сезон має власний характер. Влітку вода холодна та прозора, з численними місцями, де можна пірнати після довгої прогулянки.

Восени над річкою піднімаються густі тумани, які роблять долину схожою на старі гуцульські легенди, в яких річка "дихає" та "говорить". Увечері тут можна побачити, як світло ламається на хвилях та розфарбовує гори у мідні відтінки.

Перші відпочивальники з’явилися у Микуличині ще наприкінці 1890-х одразу після того, як до цих куточків Карпат прийшла залізнична колія. Село почало розвиватися як кліматичний курорт. Власниками розкішних вілл були жителі Коломиї, Львова та навіть Відня. У польський час збудовано дитячі табори, які використовуються досі.

Відпочинок у селі ідеально підходить для літа та зими. За особливий клімат, який виникає внаслідок зустрічі теплих та холодних повітряних мас, населений пункт називають "Долиною вітрів".

Микуличин. Фото: Вікіпедія

Чим тут можна зайнятися

Відпочивальникам та туристам пропонуються походи до лісу за грибами, ягодами та лікарськими травами, якими дуже багаті навколишні ліси, сходження на гори, походи до гірських озер, купання та риболовля у гірських річках.

З Микуличина легко вирушити в гори, і саме цей фактор робить село унікальною точкою для тих, хто шукає справжній трекінг без масових скупчень туристів.

Найближчі гори на околицях Микуличина:

гора Круглий Явірник (1221 м)

гора Явірник-Ґорґан (1467 м)

гора Маковиця (985 м)

гора Рокита Велика (1100 м)

гора Костел (1049 м)

гора Ягідна (1216 м).

Микуличин. Фото: Вікіпедія

Річки: Прут, Женець, Прутець Чемигівський. В східній частині села розташований водоспад Соколовий, а на межі з Татаровим розташовані водоспади Женецький та Нарінецький.

Також на відстані 10-25 км від Микуличина розташовані відомі гірськолижні курорти, такі як Ворохта, Яблуниця, Буковель, де любителям активного відпочинку пропонується безліч гірськолижних трас як для новачків, так і для професійних лижників та сноубордистів.

Як дістатися до Mikulichina

Можливі маршрути на автомобілі:

Із Чернівців

• Чернівці – Снятин – Коломия – Яремче – Микуличин (140 км)

З Івано-Франківська

• Івано-Франківськ – Надвірна – Яремче – Микуличин (74,3 км)

З Ужгорода

• Ужгород – Мукачево – Хуст – Рахів – Ясіня – Микуличин (278 км)

