В украинском селе находится географический центр Европы — и его могли назвать в честь потрохов

Это село меняло название несколько раз

Деловое в Закарпатье хорошо известно далеко за пределами Украины — здесь расположен географический центр Европы. Раньше оно имело другое, интересное название — Трибушаны.

"Телеграф" расскажет, как называлось это село, когда и почему его переименовали. Отметим, что село Деловое сейчас активно развивается как туристический центр, и там есть что посмотреть.

Село Деловое расположено в Раховском районе. Сюда приезжают не только для памятного фото в географическом центре Европы, но и чтобы насладиться природой, рядом течет главная река Закарпатья Тиса и проходит часть маршрута туристического пути из Рахова на гору Поп Иван.

Как называлось село Деловое

У этого села было несколько названий — населенный пункт в этой местности упоминается в официальных документах как Fejer Patach или Bielypotok — Белый поток. Сейчас это поселок возле села. Основная часть села почти до 20 века называлась Trebusán — Трибушаны. Ее сменили на Terebesfejérpatak – Теребеш на Белом Потоке в 1898 году.

Есть две легенды, объясняющие название Трибушаны. Первая — о трех братьях Бушанах, которые пасли здесь овец, а позже поселились с семьями. Другая легенда — о неприятности, случившейся в пути с переселенцем с Галичины. Где-то на месте села его кобыла напоролась на сук и распорола живот, выпали внутренности — требухи. Дальше идти было нельзя, так что осели здесь. Отметим, что встречалось также написание села Требушаны или Трибушьины.

Село Деловое в 1940 году/ Фото: Made in Uzhhorod

Деловым село называется официально с 1946 года. В большинстве своему активному развитию оно обязано Австро-Венгерской империи. В ее времена здесь построили железную дорогу и одноименную станцию, а также определили тот же центр Европы.

Что посмотреть в Деловом

Именно в Деловом находится одно из мест, где добывают мрамор — есть он на вокзале во Львове и в метро Киева. Около села также находили залежи золота. Местный храм Рождества Пресвятой Богородицы построили в 1750 году. По легенде, в деревне была часовня, в нее попала молния, сама часовня сгорела, а колокол уцелел и покатился вниз. Где он остановился – возвели новую церковь.

Старинный храм Рождества Пресвятой Богородицы в Деловом/ Фото: rakhiv.life

