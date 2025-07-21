Вода, наче з моря, олені та старовинний замок: де в Україні відпочити майже без тривог (фото, відео)

Замість морських курортів українці обирають закарпатське Велятино — як доїхати, скільки коштує проживання і що подивитися

Влітку українці, попри військові небезпеки, намагаються відпочити та оздоровитися. Частина обирає для цього Одещину, де можна купатися в морі, а частина — перетинає країну, щоб насолодитися затишком та гостинністю Закарпаття. На зміну популярним курортам Косино та Берегово приходять інші, зокрема і "Теплі води" у Велятино.

Відпочинок у цьому місці підходить для родин із дітьми і загалом тих, хто шукає тишу та гірську красу у поєднанні із лікувальною силою природних джерел. Кореспондентка "Телеграфу" особисто перевірила курорт та дослідила, що можна подивитися в околицях.

Доїхати — половина справи

Для того, щоб дістатися до Велятино, потрібно пройти перший квест — купівля квитків до Хуста. Їдуть сюди кілька потягів, зокрема "Київ — Солотвино" та "Запоріжжя — Солотвино". Продаж квитків стартує за 20 днів і з 8 ранку вже варто намагатися їх вполювати — напрямок дуже популярний. Якщо ви вже прибули до Хуста, то поруч з вокзалом є дорога на якій зупиняється маршрутка до Велятино. В будні вона ходить раз на годину, у суботу — раз на кілька годин, в неділю — вихідний. Коштує — 20 грн за одну поїздку. Дістатися села можна і на таксі — за 200-250 грн за машину. Можна їхати і власним авто. Зауважте, на дорозі від Хуста до Велятино є прикордонний пункт контролю, адже ви в'їжджатимете в прикордонний район через річку Тиса.

Скільки коштує відпочинок у Велятино

У Велятино чимало приватних садиб та санаторіїв, є пропозиції із різними зручностями за різними цінами. За номер на 3-4 осіб із санвузлом та маленькою кухнею потрібно заплатити не менше ніж 800 грн, за оренду кімнати зі зручностями на поверсі — від 500 грн.

Сам лікувально-термальний комплекс "Теплі води" місць для поселення не має, хоча є дві садиби поблизу. Вартість відпочинку в комплексі варіюється залежно від тривалості, кількості осіб тощо. Для родин є пакетні пропозиції. За оплачені кошти ви отримуєте доступ до всіх термальних басейнів, трьох басейнів із звичайною водою, лежаків, зони з гамаками та альтанками у лісі, лазні та розваг.

Прайс "Теплі води" у Велятино

Розваг у "Теплих водах" чимало, для дітей є лазанка, невеликий аквапарк із трьома висотами гірок, велика водяна гірка з пологим спуском, що підходить навіть для дорослих, теніс тощо. У термальних басейнах купатися можна навіть у негоду — частина з них знаходиться у критому приміщенні. Після відвідин потрібен душ. Мінеральний склад термальних вод у Велятино — 100 грамів солей на кожен літр. Для порівняння: у морській воді їх лише близько 3 грамів на літр.

Панорама з комплексу

Надувні гірки в "Теплих водах"

Рушник на шезлонгу - символ його зайнятості

Що цікавого у Велятино чи навколо

Це село не схоже на курорт у класичному сенсі, тут є кілька ресторанів із живою музикою, магазини, санаторії. Загалом — панує традиційна для села тиша. Якщо хочеться поїхати на екскурсію — варто почати з Хуста. Доїхати до нього можна на маршрутці чи такі. Головна принада — Хустський замок — залишки могутньої фортеці. Підйом до неї крутий, проте посильний та зручний. Відвідини безкоштовні.

Макет замку по дорозі на гору

Руїни замку

Замок пережив князів Галицько-Волинської держави, угорських королів, трансільванських правителів і численні війни. Останній бій гарнізону датується 1717 роком. У 1766 році блискавка влучила в пороховий склад, частково зруйнувавши замок. Кілька десятиліть потому його почали розбирати на каміння для місцевих будівель. На сьогодні збереглися залишки зовнішніх стін, порохової вежі та бастіонів. З оглядового майданчика відкривається панорама на долину Тиси та саме місто Хуст.

Ще одна локація, варта відвідування знаходиться неподалік села Ізки, відомого своїми виробами з лози. Це оленяча ферма та Ранчо "Хайленд". Туди можна дістатися з екскурсією, власним транспортом чи місцевим таксі. Це дві окремі структури, які мають вхід поруч.

На оленячій фермі десятки оленів можна годувати просто з рук. Їх тут вирощують заради пантів — молодих рогів, з яких роблять ліки. Це єдине в державі пантове господарство. Вхід дорослому — 60 грн, дитині — 40 грн, відерце корму також 40 грн.

Оленяча ферма неподалік села Ізки

Олені люблять поласувати паличками

На Ранчо "Хайленд" розваг на різний смак більше. Вартість входу — 120 грн з дорослого, 70 грн з дітей від 3 років. Тут є готель, ресторан, багато різних тварин та птахів, частину з яких можна годувати, наприклад страуси цінують капусту, а кози люблять палички. Назву ранчо дали корови особливої гірської породи, але окрім них тут є на кого подивитись — сурикати, лемур, кенгуру тощо.

Також тут є великі поля лохини, яку можна потім придбати в магазині ранчо, невелике поле лаванди з фотозонами та равликова ферма. Остання приваблює екскурсії та туристів, що люблять ескарго — тут можна скуштувати равликів з різними добавками, але у ресторані в меню присутні й класичні страви.

Лавандові кущі Косуля Різні види кіз та овець на посовищі Кенгуру валлабі Страус може вкусити Кущі лохини

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