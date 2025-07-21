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Вода, наче з моря, олені та старовинний замок: де в Україні відпочити майже без тривог (фото, відео)

Автор
Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
Басейни та деякі джерела - із видом на гори Новина оновлена 21 липня 2025, 10:33
Басейни та деякі джерела - із видом на гори. Фото Галина Михайлова, "Телеграф"

Замість морських курортів українці обирають закарпатське Велятино — як доїхати, скільки коштує проживання і що подивитися

Влітку українці, попри військові небезпеки, намагаються відпочити та оздоровитися. Частина обирає для цього Одещину, де можна купатися в морі, а частина — перетинає країну, щоб насолодитися затишком та гостинністю Закарпаття. На зміну популярним курортам Косино та Берегово приходять інші, зокрема і "Теплі води" у Велятино.

Відпочинок у цьому місці підходить для родин із дітьми і загалом тих, хто шукає тишу та гірську красу у поєднанні із лікувальною силою природних джерел. Кореспондентка "Телеграфу" особисто перевірила курорт та дослідила, що можна подивитися в околицях.

Доїхати — половина справи

Для того, щоб дістатися до Велятино, потрібно пройти перший квест — купівля квитків до Хуста. Їдуть сюди кілька потягів, зокрема "Київ — Солотвино" та "Запоріжжя — Солотвино". Продаж квитків стартує за 20 днів і з 8 ранку вже варто намагатися їх вполювати — напрямок дуже популярний. Якщо ви вже прибули до Хуста, то поруч з вокзалом є дорога на якій зупиняється маршрутка до Велятино. В будні вона ходить раз на годину, у суботу — раз на кілька годин, в неділю — вихідний. Коштує — 20 грн за одну поїздку. Дістатися села можна і на таксі — за 200-250 грн за машину. Можна їхати і власним авто. Зауважте, на дорозі від Хуста до Велятино є прикордонний пункт контролю, адже ви в'їжджатимете в прикордонний район через річку Тиса.

Скільки коштує відпочинок у Велятино

У Велятино чимало приватних садиб та санаторіїв, є пропозиції із різними зручностями за різними цінами. За номер на 3-4 осіб із санвузлом та маленькою кухнею потрібно заплатити не менше ніж 800 грн, за оренду кімнати зі зручностями на поверсі — від 500 грн.

Сам лікувально-термальний комплекс "Теплі води" місць для поселення не має, хоча є дві садиби поблизу. Вартість відпочинку в комплексі варіюється залежно від тривалості, кількості осіб тощо. Для родин є пакетні пропозиції. За оплачені кошти ви отримуєте доступ до всіх термальних басейнів, трьох басейнів із звичайною водою, лежаків, зони з гамаками та альтанками у лісі, лазні та розваг.

Прайс Теплі води у Велятино
Прайс "Теплі води" у Велятино

Розваг у "Теплих водах" чимало, для дітей є лазанка, невеликий аквапарк із трьома висотами гірок, велика водяна гірка з пологим спуском, що підходить навіть для дорослих, теніс тощо. У термальних басейнах купатися можна навіть у негоду — частина з них знаходиться у критому приміщенні. Після відвідин потрібен душ. Мінеральний склад термальних вод у Велятино — 100 грамів солей на кожен літр. Для порівняння: у морській воді їх лише близько 3 грамів на літр.

Теплі води Велятино
Панорама з комплексу
Надувні гірки в Теплих водах
Надувні гірки в "Теплих водах"
Теплі води Велятино
Рушник на шезлонгу - символ його зайнятості

Що цікавого у Велятино чи навколо

Це село не схоже на курорт у класичному сенсі, тут є кілька ресторанів із живою музикою, магазини, санаторії. Загалом — панує традиційна для села тиша. Якщо хочеться поїхати на екскурсію — варто почати з Хуста. Доїхати до нього можна на маршрутці чи такі. Головна принада — Хустський замок — залишки могутньої фортеці. Підйом до неї крутий, проте посильний та зручний. Відвідини безкоштовні.

Хустський замок, макет
Макет замку по дорозі на гору
Руїни Хустського замку
Руїни замку

Замок пережив князів Галицько-Волинської держави, угорських королів, трансільванських правителів і численні війни. Останній бій гарнізону датується 1717 роком. У 1766 році блискавка влучила в пороховий склад, частково зруйнувавши замок. Кілька десятиліть потому його почали розбирати на каміння для місцевих будівель. На сьогодні збереглися залишки зовнішніх стін, порохової вежі та бастіонів. З оглядового майданчика відкривається панорама на долину Тиси та саме місто Хуст.

Ще одна локація, варта відвідування знаходиться неподалік села Ізки, відомого своїми виробами з лози. Це оленяча ферма та Ранчо "Хайленд". Туди можна дістатися з екскурсією, власним транспортом чи місцевим таксі. Це дві окремі структури, які мають вхід поруч.

На оленячій фермі десятки оленів можна годувати просто з рук. Їх тут вирощують заради пантів — молодих рогів, з яких роблять ліки. Це єдине в державі пантове господарство. Вхід дорослому — 60 грн, дитині — 40 грн, відерце корму також 40 грн.

Оленяча ферма неподалік села Ізки
Оленяча ферма неподалік села Ізки
Оленяча ферма Хуст
Олені люблять поласувати паличками

На Ранчо "Хайленд" розваг на різний смак більше. Вартість входу — 120 грн з дорослого, 70 грн з дітей від 3 років. Тут є готель, ресторан, багато різних тварин та птахів, частину з яких можна годувати, наприклад страуси цінують капусту, а кози люблять палички. Назву ранчо дали корови особливої гірської породи, але окрім них тут є на кого подивитись — сурикати, лемур, кенгуру тощо.

Також тут є великі поля лохини, яку можна потім придбати в магазині ранчо, невелике поле лаванди з фотозонами та равликова ферма. Остання приваблює екскурсії та туристів, що люблять ескарго — тут можна скуштувати равликів з різними добавками, але у ресторані в меню присутні й класичні страви.

Лавандові кущі
Лавандові кущі
Косуля
Косуля
Різні види кіз та овець на посовищі
Різні види кіз та овець на посовищі
Кенгуру валлабі
Кенгуру валлабі
Страус може вкусити
Страус може вкусити
Кущі лохини
Кущі лохини

Раніше "Телеграф" розповідав, що серед популярних локацій в 2025 році — озеро Світязь. Однак, цьогоріч там вельми високі ціни, що обурило туристів.

Теги:
#Туризм #Хустський район #Хуст #Велятино #Термальні курорти #Закарпаття