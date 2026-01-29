Дні нових колекцій та великих знижок: коли найжичні ціни у секондах Humana у Києві
Є календар з датами
В Україні працює популярна мережа секонд-хендів Humana. Протягом місяця там діють різні ціни: спочатку одяг продають дорожче, а з часом його вартість зменшують після завезення нової колекції.
Коли саме оновлюють асортимент у Києві та як змінюються цінники, з’ясував "Телеграф". Усі перелічені магазини, які працюють у столиці, можна подивитись на офіційному сайті.
У Тelegram-каналах Humana Києва повідомили, що новий товар у магазини привозять раз на місяць. Для цього є спеціальний календар: наприклад, у січні колекцію завезли 12 числа, а в лютому її очікують 16 числа.
На офіційному акаунті Humana в Instagram, відповідаючи на запитання клієнта, підтвердили, що оновлення асортименту в залі починається в понеділок кожні п’ять тижнів і триває майже тиждень. У цей період речі продають за ціною, вказаною на ціннику, після чого стартують знижки. Якщо покупцям потрібно знати точні дати акцій і завезень, вони можуть звернутися до магазину та заповнити анкету — тоді повідомлення з інформацією надходитимуть особисто.
Відповідно, найдешевший одяг можна придбати в кінці 5-тижневого циклу оновлення товару, особливо в дні "все за фіксованою ціною" (50, 70, 90 або 100 грн) і в останній день перед завезенням нової колекції.
Однак краще перевіряти календар знижок у конкретному магазині, адже графік може трохи відрізнятися.
