Стилістка перетворила знайдений у секонді прапор США на символічну річ та розвеселила українців (відео)
Робота стилістки сподобалася не лише результатом, але й концепцією
Українка знайшла у магазині секонд хенд штори у вигляді американського прапора. Вона перетворила їх на річ, яка захопила українців своїм символізмом.
Користувачка з ніком paulinebigniak, яка є стилісткою, показала у TikTok, що вона пошила зі штор-прапорів. У роботі дівчині навіть допомагала її киця.
Стилістка пошила зі штор у вигляді американського прапора клоунські штани у біло-червону смужку зі збірками. Штанці вийшли не лише дуже колоритними, але й концептуальними.
Це зауважили у мережі. Пишуть, що у тому, що з прапору США вийшли клоунські штани є символізм. Адже непослідовність чинного президента США та його загравання з главою Росії Володимиром Путіним, іноді дійсно нагадують цирк, але сміятися не хочеться.
Що пишуть у мережі
Відео набрало майже 10 тисяч "вподобайок", багато поширень та чимало коментарів.
Ось деякі з них:
- Дуже іронічно, що з прапора США вийшли клоунські штани
- Символізм так і пре
- Дуже концептуально, ви мабуть використали метафору на те, що зараз відбувається у світі, геополітиці
- Шикарний стьоб
- І круто і канонічно
