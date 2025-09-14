Стилістка перетворила знайдений у секонді прапор США на символічну річ та розвеселила українців (відео)

Робота стилістки сподобалася не лише результатом, але й концепцією

Українка знайшла у магазині секонд хенд штори у вигляді американського прапора. Вона перетворила їх на річ, яка захопила українців своїм символізмом.

Користувачка з ніком paulinebigniak, яка є стилісткою, показала у TikTok, що вона пошила зі штор-прапорів. У роботі дівчині навіть допомагала її киця.

Стилістка пошила зі штор у вигляді американського прапора клоунські штани у біло-червону смужку зі збірками. Штанці вийшли не лише дуже колоритними, але й концептуальними.

Це зауважили у мережі. Пишуть, що у тому, що з прапору США вийшли клоунські штани є символізм. Адже непослідовність чинного президента США та його загравання з главою Росії Володимиром Путіним, іноді дійсно нагадують цирк, але сміятися не хочеться.

Що пишуть у мережі

Відео набрало майже 10 тисяч "вподобайок", багато поширень та чимало коментарів.

Ось деякі з них:

Дуже іронічно, що з прапора США вийшли клоунські штани

Символізм так і пре

Дуже концептуально, ви мабуть використали метафору на те, що зараз відбувається у світі, геополітиці

Шикарний стьоб

І круто і канонічно

