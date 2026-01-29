Ціна впала на 100 гривень і більше: які делікатеси в "Сільпо" зараз продають із величезними знижками

Що подешевшало у "Сільпо" цього тижня

Шанувальники сирів та ковбас можуть зекономити до половини вартості покупки. У мережі "Сільпо" стартували чергові "Цінотижики" з вигідними пропозиціями на популярні продукти. На деяких позицях можна зекономити 100 гривень і навіть більше.

"Телеграф" розповідає про 10 товарів у мережі "Сільпо", які до 4 лютого можна придбати за акційними цінами.

У "Сільпо" пояснюють: "Цінотижики — це товари зі знижками, які ви любите. Вони з'являються щотижня з четверга по середу в супермаркетах "Сільпо", на сайті silpo.ua та у застосунку "Сільпо". Акція діє за умови наявності товару в супермаркеті." Нова пропозиція діє з 29 січня по 04лютого.

Цього разу серед акційних позицій опинилися як тверді та плавлені сири, так і сосиски та салямі. Знижки на окремі товари становлять 40–50%, що дозволяє придбати продукцію значно дешевше від звичайної вартості.

Перелік товарів, які продають зі знижками

Сир Polmlek Гауда 43%, 100г — 29,90 грн замість 59,90 грн (знижка 50%)

Крем-сир "Премія"® 20%, 135г — 49,99 грн замість 74,99 грн (знижка 33%)

Сир Jager "Моцарела" 45% з коров'ячого молока, 125г — 39,99 грн замість 71,49 грн (знижка 44%)

Сир Deli Q Daily Гауда 48% слайси, 500г — 199,00 грн замість 399,00 грн (знижка 50%)

Сир плавлений Edeldam Вершковий 20%, 64г — 12,99 грн замість 21,99 грн (знижка 41%)

Знижки на сири

Сосиски "Глобино" "Нямські" з курятиною в/ґ, 100г — 27,90 грн замість 38,40 грн (знижка 27%)

Ковбаса "Алан" "Президентська" с/в в/ґ нарізка, 80г — 69,99 грн замість 97,99 грн (знижка 29%)

Сосиски з м'яса птиці М'ясна Гільдія Міні з індичкою, 0,3 кг — 54,99 грн замість 99,00 грн (знижка 44%)

Ковбаса "Премія"® Салямі Золотиста с/к в/ґ, нарізка, 80г — 49,99 грн замість 69,49 грн (знижка 28%)

Ковбаса Фарро Салямі Баварська в/к в/ґ, 480г — 199,00 грн замість 329,00 грн (знижка 40%)

Ковбачи по акції

Найбільше зниження ціни отримали сири Гауда та фасовані слайси, а також сосиски з індичкою. У частині випадків різниця між старою та новою ціною становить понад 100 гривень.

