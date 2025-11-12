"А коли вже пенсія?" Зібрали смішні меми та приколи про роботу

Користувачі жартували ще про співбесіди та робочі зідзвони

Українці досить часто створюють меми з різних приводів і одним з найпоширеніших є робота. Адже досить багато людей проводить чимало часу на роботі, хоча здебільшого цього й не хочуть.

"Телеграф" зібрав найкращі меми та смішні жарти про роботу. Однією з найголовніших тем були робочі здибанки та відеодзвінки. Адже досить багато компанії, особливо, якщо співробітники працюють онлайн, що тижня чи частіше проводять зідзвони.

Чимало працівників не люблять їх, адже бувають не тільки розмови про помилки на роботі, а й розгляд нових проєктів та розподіл етапів. Саме тому робочі "коли" майже ніхто не любить.

Також були жарти про те, що на співбесіді є перелік дій, які можуть не сподобатись роботодавцю. Зазвичай, це коли працівник хоче мати нормальний графік та не працювати у вихідні. Сюди ж можна додати жарти про те, як роботу описують на порталах у вакансіях та яка ця робота насправді.

Жартували українці й про "душний" колектив та підвищення зарплати. Також у мемах згадували котиків, які теж не хочуть працювати та йти на роботу.

