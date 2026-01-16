Нова версія легендарного "Живчика" здивувала українців: про неї мовчать навіть на сайті виробника
-
-
Напій вже можна знайти у деяких магазинах
Один із найпопулярніших брендів напоїв України здивував покупців. З несподіванкою вони виявили на полицях новий вид цього товару.
Про це українці повідомили у соцмережах. Мова про легендарний бренд "Живчик". Одна з покупниць розповіла, що виявила на полицях магазинів "прозору" версію цього напою. Як виявилося, новинка є простою негазованою питною водою.
Багато хто в коментарях висловив здивування, адже раніше не бачив простої питної води від "Живчика", хоча деякі зазначали, що їм нібито вдавалося спробувати такий напій ще кілька років тому.
Примітно, що згадок про звичайну питну воду від "Живчика" немає навіть на сайті компанії "Оболонь" (виробник).
Хоча у деяких супермаркетах вже можна його знайти у розділі "новинок". Його продають за 14 гривень за 0,33.
