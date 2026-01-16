Нова версія легендарного "Живчика" здивувала українців: про неї мовчать навіть на сайті виробника

Напій вже можна знайти у деяких магазинах

Один із найпопулярніших брендів напоїв України здивував покупців. З несподіванкою вони виявили на полицях новий вид цього товару.

Про це українці повідомили у соцмережах. Мова про легендарний бренд "Живчик". Одна з покупниць розповіла, що виявила на полицях магазинів "прозору" версію цього напою. Як виявилося, новинка є простою негазованою питною водою.

"Прозорий" Живчик. Фото — соцмережі

Багато хто в коментарях висловив здивування, адже раніше не бачив простої питної води від "Живчика", хоча деякі зазначали, що їм нібито вдавалося спробувати такий напій ще кілька років тому.

Живчик без газу. Фото — соцмережі

Примітно, що згадок про звичайну питну воду від "Живчика" немає навіть на сайті компанії "Оболонь" (виробник).

Види Живчика. Фото — компанія Оболонь

Хоча у деяких супермаркетах вже можна його знайти у розділі "новинок". Його продають за 14 гривень за 0,33.

Питна вода Живчик

