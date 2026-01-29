Знижки на все, навіть на акційні товари: українка показала лайфхак, як зекономити на продуктах (фото)

Наприклад, пачку соку можна купити за 25 гривень

Українка у соцмережі поділилася способом зекономити на покупках у супермаркеті. Вона розповіла про просту схему, яка дозволяє платити менше за продукти та отримувати знижку на весь кошик.

За її словами, йдеться про замовлення через мобільний застосунок "Фора". Авторка допису зазначила, що вже певний час користується цією можливістю та бачить реальну економію.

У своєму дописі жінка детально описала умови акції та навела конкретні приклади цін. Вона наголосила, що знижка діє навіть на акційні товари, а доставлення є безкоштовним.

Підпис користувачки:

"Гарна можливість зекономити гроші на продуктах. Вже місяць користуємось акцією від Фори замов у додатку в середу та суботу на не менш ніж 1500 грн, оплати карткою Mastercard і отримай -15% на всі товари у кошику, на акційні в тому числі. Безкоштовна доставка. Хто там говорив, що консервація дорога?) В мене виходить 51 грн за банку огірків 680 мл, а сік взагалі по 25 грн."

Окремо авторка повідомила, на які товари пропозиція не діє:

алкогольні напої (в тому числі слабоалкогольні);

тютюнові вироби, предмети, пов’язані з їх вживанням, трав’яні вироби для куріння, електронні сигарети, заправні контейнери, пристрої для споживання тютюнових виробів без їх згоряння;

подарункові сертифікати;

поповнення рахунків.

