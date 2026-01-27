Можна поїсти задарма ще й отримати бонус: у "Сільпо" кличуть киян на безкоштовні обіди

Безкоштовна їжа за чесну думку про смак

Мережа Сільпо запрошує киян на безкоштовні дегустації. Умова одна — треба чесно розповісти, що ви думаєте про смак страв. За це обіцяють нагодувати та ще й дати грошовий бонус.

Компанія створила "Клуб дегустаторів" і шукає охочих приєднатись. Про це "Сільпо" повідомляє у соцмережі Facebook.

На офіційній сторінці супермаркету розповіли про всі деталі акції. Зарплати не буде, але їжа безкоштовна, а в кишеню — приємний бонус.

Чули про наші дегустації? Це гастрорандеву з Гостями, де ви дегустуєте наші страви та висловлюєте свою чесну думку. Засолодко? Трішки не вистачає спецій? Щось точно тут зайве? Ми все чуємо, занотовуємо та запам'ятовуємо. Ціль проста: ставати кращими для вас. І смачнішими! Якщо бажаєте долучитися до нашого Клубу дегустаторів "Сільпо", заповнюйте гугл-форму за посиланням. До слова, кожен учасник отримує приємний бонус у кишеньку, написали у Сільпо.

Так супермаркет "Сільпо" проілюстровав свій допис у соцмережі

Як це працює? Ви приходите на дегустацію і по черзі куштуєте кілька продуктів або готових страв. Потім заповнюєте онлайн-анкету зі своїми враженнями. Правильних відповідей немає — мережа чекає саме на вашу щиру думку. Весь процес займає до півтори години.

Дегустації проводять у трьох точках Києва:

офіс "Сільпо" на проспекті Павла Тичини, 1В у ТЦ Silver Breeze;

магазин на Кільцевій, 1 у ТРЦ Respublika Park;

магазин на Дніпровській набережній, 12 у River Mall.

Щомісяця відбувається від чотирьох до шести таких заходів. Проводять їх тільки у будні дні. Час — з 12:00 до 17:00.

Щоб потрапити на дегустацію, потрібно заповнити гугл-форму на сайті мережі. Після цього вас додадуть у телеграм-канал. За день-два до події менеджер напише всі організаційні моменти — де саме, коли приходити та що взяти з собою.

