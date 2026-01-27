Приготуйтеся до труднощів: на кого зі знаків китайського гороскопу чекають неприємні зміни навесні 2026

Для деяких знаків китайського гороскопу весна стане непростим періодом

За китайським календарем рік Червоного Вогняного Коня настане лише 17 лютого. Астрологи вже зробили прогнози, для кого початок року і особливо весна стануть часом змін та деяких неприємностей.

"Телеграф" розповідає про знаки східного гороскопу, для яких весна 2026 року принесе труднощі, проблеми та зміни.

Як виявилося, у цьому астрологічному списку три знаки китайського гороскопа — Пацюк, Бик та Кролик. Про це пише China Explorer Tour.

Пацюк

У китайській астрології Пацюк і Кінь — антагоністи, вони перебувають у позиції прямого протистояння. Саме тому в рік Коня у Пацюків можуть виникнути труднощі, а навесні розпочнеться несприятливий період. У цей час ви можете відчути, що плани руйнуються і все йде не так, як ви собі замислили. На роботі можливі конфлікти, які давно назрівали, а також не виключені юридичні зволікання. Намагайтеся зберігати рівновагу і пам’ятайте, що це тимчасово — до літа ваше життя налагодиться.

Бик

За своєю натурою Бик методичний і передбачуваний, він любить тишу та спокій. Саме тому енергія Вогняного Коня може увігнати його в стресові ситуації та аврали. Основний удар припаде на фінанси та особисті стосунки. З самого початку весни на вас чекають непередбачені витрати і порушення гармонії в парі. Будьте готові до того, що доведеться вийти із зони комфорту. Однак, постарайтеся не чинити опір змінам, стратегія "пливти за течією" може привести вас до хороших результатів.

Кролик

Енергія Вогняного Коня може бути надто стрімкою та хаотичною для делікатного та обережного Кролика. Навесні є ризик зіткнутися з емоційним вигорянням, а спроби встигнути за всіма та відповідати чужим очікуванням швидко виснажать ваш ресурс. У якийсь момент життя може стати надто непередбачуваним — із раптовими поїздками, зміною роботи чи несподіваними пропозиціями. Ваше завдання на весну — зберегти внутрішній баланс і не поступатися своїм принципам та цінностям.

