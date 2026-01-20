Зніміть фільтр і замочіть у цьому розчині: як швидко очистити витяжку від налиптого жиру

З цим лайфхаком витяжка блищатиме чистотою

Витяжка – незамінна річ на кухні. Вона витягує пару під час готування, щоб вона не осідала на стінах кухні у вигляді конденсату. Не всі знають, що цю побутову техніку потрібно регулярно чистити, оскільки жир може осідати на фільтрі та стінках. Особливої уваги вимагає саме фільтр, оскільки через його забруднення витяжка може перестати працювати.

"Телеграф" розповідає, як за допомогою підручних засобів очистити витяжку та фільтр від жиру, що налип.

Якщо довго не чистити витяжку, жир щільним шаром налипне на її поверхні та фільтрі, пише Express. Це може призвести до поломки або зниження ефективності втягування. Тому варто очистити фільтр і стінки витяжки, коли побачите ознаки налипання жиру.

Є простий спосіб, як швидко і без зусиль очистити жир з витяжки. Для цього вам знадобиться засіб для миття посуду, звичайна сода та окріп. Обережно зніміть фільтр, покладіть його в мийку або іншу ємність. Додайте туди соду та кілька крапель засобу для миття посуду, а потім залийте все це гарячою водою.

Якщо фільтр не дуже брудний, достатньо замочити його на 15-20 хвилин. А якщо шар жиру товстий — залиште на годину-півтори. У цей час змочіть ганчірку або мочалку в цьому розчині і протріть сам корпус витяжки — усередині та зовні.

Після замочування дістаньте фільтр та очистіть залишки жиру м’якою щіткою. А перед тим, як ставити його назад, переконайтеся, що він повністю висох.

