В Україні є село з назвою, що змушує відразу думати про легендарну українську страву: де воно

Існує легенда, що нею куштували подорожні у місцевій корчмі

Чи знаєте ви, що на Одещині є село, яке відразу викликає асоціації з наваристим борщем? Ця місцина на Одещині має не тільки цікаву назву, а й багатовікову історію, таємниці походження і навіть… секретні заводи.

Село Борщі, розташоване у Подільського району Одеської області, має цікаву історію та незвичайну назву, зазначає "Краєзнавчий гід". Воно виникло на початку XVIII століття під назвою Готари (молдавське "готар" означає "границя") і отримало сучасну назву у 1750 році.

Звідки назва "Борщі"

Існує дві версії походження назви села. За першою, через нього проходила дорога, що з’єднувала Молдову та Бірзулу (нині Подільськ) з Балтою, і тут діяла корчма, де подорожні смакували борщ, тож говорили: "Ідемо через Борщі". Друга, більш імовірна версія, пов’язана з тим, що село належало поміщику Борщевському, а назва пішла від його прізвища.

Зараз вже немає ні тієї корчми, ні тієї дороги. Мало що лишилося і від здобутків нещодавнього минулого журналіст Іван Шевчук

Сільський магазинчик став спадкоємцем знаної мандрівниками корчми. Фото: odessa-life.od.ua

У селі історично домінувало землеробство, тут діяла церква Успіння (1793), яка згодом була перебудована, а на початку XIX століття зведена кам’яна церква. Наприкінці XIX століття в Борщах виникла станція залізниці, що дала поштовх для розвитку пристанційного поселення та появи шкіл і житла для робітників.

Мальовничі пагорби. Фото: odessa-life.od.ua

Сучасне селище Борщі активно розбудовувалося у 1950-1970-х роках навколо промислових і військових об’єктів, серед яких завод "Южремстанок" і секретні об’єкти "П/я-16" та "П.Я-52 "Зарниця". Завдяки цьому тут з’явилися житлові будинки, дитячий садок, медпункт, клуб, магазини та соціальна інфраструктура, які сформували сучасний вигляд селища.

Церква у Борщах. Фото: odessa-life.od.ua

Зазначимо, що Одеська область багата на водоймища з незвичайними назвами. Раніше "Телеграф" писав про озеро "Китай" на Одещині.