Одна підступна літера все змінила: в Україні є село з образливою назвою

Точного походження назви села не існує

В Україні є безліч сіл з незвичними назвами, які одразу викликають посмішку. Одне з таких місць знаходиться у Закарпатській області і йому майже 800 років.

Йдеться про населений пункт Лохово. Розташоване воно у Мукачівському районі та зберігає незвичайну історію.

Походження назви Лохово залишається загадкою, але існують дві основні теорії. Одна свідчить, що раніше село називалося Логово (від місцевої назви кущів глоду — логвиці). За часів Австро-Угорщини назва писалася як Lohovo і вимовлялася як "Лохово", що згодом і стало офіційним варіантом.

Село Лохово в Україні

Ця підступна літера зробила назву села трохи образливою. Багато хто, почувши назву, починає жартувати, як слід називати його мешканців — "лохівці" або "лохи". Але попри сучасне співзвуччя зі сленговим словом, жителі відмовилися змінювати історичну назву, зберігши її як частину своєї унікальної спадщини.

Друга версія пов’язує топонім з кельтським словом loch (водоймою), тому що в давнину ця місцевість була болотистою. 1995 року село "Лохове" перейменували на Лохово, змінивши останню літеру.

Історія поселення починається з 1241 року. Згідно з переказами, ця місцевість зазнала монголо-татарської навали, яка спустошила село Ліновці (Мале Лохово). Про ті часи нагадує і одне з урочищ, яке називається "Батиєве поле".

Звідки назва села Лохово

Археологічні розкопки підтвердили, що на території села Лохово люди жили ще у VI столітті, а знайдені бронзові скарби взагалі ставляться до II тисячоліття до н.е.

За століття село змінило безліч власників та юрисдикцій: воно входило до складу Австро-Угорщини, Чехословаччини (з 1919 року) та Угорщини (з 1939 року). Наразі воно входить до складу Івановецької сільської громади. Станом на 2024 рік у селі проживає 1186 осіб.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні є село з "аб’юзивною" назвою. Там були Франко та Чайковський.