Село стало мемом: в Україні є Пиріжки з великою історією

Крихітне село з незвичайною назвою зберігає в собі важливі сліди історії

У Коростенському районі Житомирської області розташоване невелике село з цікавою назвою — Пиріжки. Незважаючи на скромні розміри, село відоме своєю історією, включаючи події часів Другої світової війни.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає, що відомо населеному пункті Пиріжки, де він знаходиться на карті та скільки людей там мешкає на сьогоднішній день.

Так, згідно з останніми даними за 2024 рік, населення Пиріжків становить 609 осіб.

Згідно з інформацією з відкритих джерел, під час Великої Вітчизняної війни село опинилося під німецькою окупацією. У цих непростих умовах тут діяла підпільна група Малінської підпільної організації, яка чинила опір окупантам. Для місцевих жителів це героїчне минуле досі є важливою частиною пам’яті села.

У населеному пункті також є своя сільська рада. У соціальних мережах із цього приводу навіть створили мем.

