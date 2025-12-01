Вона не завжди була Сумською: чиє ім'я носила головна вулиця Харкова

Колись ця вулиця була тихою, а нині є серцем міста

У Харкові є центральна вулиця, назва якої пов’язана з іншим містом — і це не випадковість. За цією назвою ховається історія, якій понад 300 років.

Що ж насправді стоїть за відомою Сумською, скільки разів вона змінювала назву і чи перейменовувалась взагалі, написав "Телеграф".

Історія назви головної вулиці Харкова

Центральна вулиця Харкова має назву Сумська — і вона з’явилася не випадково. Саме цим шляхом багато років тому пролягала дорога з міста у напрямку Сум, тому вулицю так і почали називати. Сьогодні це головна артерія міста, хоча колись вона була короткою, малозаселеною та забудованою здебільшого господарськими спорудами.

Який вигляд мала Сумська

Вулиця виникла наприкінці XVII століття і спершу закінчувалася на території сучасної Театральної площі. Лише у XIX столітті Сумську почали активно розбудовувати та поступово перетворювати на центральну частину Харкова — тут з’явилися маєтки, сади, громадські простори. Місця, де раніше були ліс і старе кладовище, отримали нове призначення.

Протяжність центральної вулиці міста

У різні періоди історії вулицю навіть встигли перейменувати — у 1919 році вона деякий час носила ім’я німецького політика, адвоката та антивоєнного активіста Карла Лібкнехта, але вже у 1945-му їй повернули історичну назву. Такою вона залишається й донині.

Сумська вже багато років залишається основною вулицею у Харкові

Особливості вулиці

Довжина Сумської становить близько 4,2 кілометра. Хоч вона й не найбільша в місті, проте саме тут зосереджене культурне та суспільне життя Харкова. Поруч розташовані Сад імені Шевченка, Центральний парк, площа Свободи та Лісопарк — одна з найбільших зелених зон міста.

Сад імені Шевченка та площа Свободи у Харкові

Площа Свободи, яка межує із Сумською, відома своєю незвичною формою: одна її частина прямокутна, інша — кругла. Разом вони нагадують колбу. Це символічно, адже Харків — студентське місто.

