Над Землею зійшла дивовижна Сніжна Повня. В Україні помітили рідкісне явище (фото)

Лютий — єдиний місяць, в який може взагалі не бути Повні

В ніч на 2 лютого настала повна фаза Місяця, яку називають Сніжна Повня. Повний місяць, що зійшов над різними країнами, виглядає дивовижно.

"Телеграф" зібрав найяскравіші фото Сніжної Повні. Показуємо, як повний Місяць лютого виглядав у світі та в Україні.

Сніжна Повня над Катаром. Фото: Getty Images

Сніжна Повня над Торонто, Канада. Фото: Getty Images

Сніжна Повня, Італія. Фото: Getty Images

Над Україною Сніжний Місяць зійшов о 22:18 за київським часом. Таку назву лютневій повні дали корінні народи Північної Америки. Лютий здавна вважався часом найсильніших снігопадів. Іншу назву — Голодний Місяць, вона отримала через важкі погодні умови, які створювали труднощі для полювання.

Лютнева Повня в Україні

Сніжна Повня, Львів

Сніжна Повня над Краматорськом

Цікаво, що через те, що лютий є коротшим за місячний цикл, це єдиний місяць, в який може взагалі не бути Повні (востаннє таке було у 2018 році). Якби цього року Повня настала б хоч на день раніше, лютий лишився б без повної фази "нічного Сонця".

Цікаво, що в Україні Сніжна Повня супроводжувалася рідкісним явищем. Відразу чотири Місяці помітили Над Одесою. Перший — найяскравіший та справжній, інші виникають через відбиття та заломлення світла у кристалах льоду в атмосфері при сильних морозах.

Чотири Місяці, Одеса

Чотири Місяці бачили над містом Одеса

Це рідкісне явище спостерігали також У Львові та Рівному. Чотири Місяці виглядають дуже незвично.

Чотири Повні - Львів

Чотири Місяці над містом Рівне

Раніше "Телеграф" розповідав, що не можна робити у день Сніжного Місяця. Не рекомендують віддавати або позичати речі, конфліктувати і різко висловлюватися тощо.