Не шийте і не періть одяг: суворі заборони на Стрітення Господнє 2 лютого

Стрітення — день балансу, і будь-який перекіс може відгукнутися пізніше

Цього понеділка, 2 лютого, православні християни та греко-католики відзначають Стрітення Господнє — одне з дванадесятих церковних свят, яке має глибокий сенс. Це день зустрічі Старого і Нового Завітів. За старим стилем ця подія відзначається 15 лютого.

Згідно з Євангелієм від Луки, на 40-й день після народження Ісуса Марія та Йосип принесли Немовля до Єрусалимського храму, як того вимагав закон Мойсея. Саме там їх зустрів праведний Симеон, якому було обіцяно, що він не помре, доки не побачить Месію.

Цей момент і став Стрітенням — зустріччю людини з Божим задумом, очікування з його здійсненням. Церква трактує цю подію ширше — символ того, що жодне справжнє чекання не буває марним.

Традиції та прикмети 2 лютого

Головний символ дня — стрітенська свічка. Її освячують у храмах і зберігають протягом року як оберіг. Вважалося, що вона захищає дім від пожеж і блискавок, а також допомагає у моменти життєвих переломів.

якщо зранку ясно і сонячно — весна буде ранньою, але з різкими перепадами;

відлига на Стрітення — літо обіцяє бути дощовим;

сильний вітер — знак неспокійного року;

якщо сніг падає великими пластівцями — чекали врожай на зерно.

Зима. Фото: згенеровано ШІ, Телеграф

Що не можна робити 2 лютого

починати конфлікти — вони матимуть довге продовження;

позичати гроші або речі — так можна "віддати власну удачу";

різко міняти плани без потреби — можна нашкодити собі;

пиши, в'язати, прати — можна накликати біду;

займатися важкою фізичною працею, особливо пов'язаною з землею — так можна "перебити" природний цикл.

Раніше "Телеграф" розповідав, коли Масляна 2026. Ми назвали точні дати Сирного тижня.