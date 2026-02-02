Справа не лише у зберіганні: навіщо в ручці сковороди роблять отвір

Найчастіше люди не використовують його за призначенням

Отвір на ручці сковорідки має майже кожна модель — і більшість із нас впевнені, що вона потрібна виключно для зберігання. Повісити сковороду на гачок, заощадити місце на кухні, навести лад. Логічно, звично і… не зовсім правильно.

"Телеграф" вирішив розповісти, що насправді цей елемент має куди більш практичне призначення, пов’язане не зі зберіганням, а з процесом готування.

Отвір у ручці сковорідки задумано як утримувач для кухонних приладів. Під час приготування туди можна покласти ложку чи лопатку, якими ви помішуєте їжу. Робоча частина приладу залишається над сковородою, а не стільницею. Краплі соусу чи олії повертаються туди, а не розтікаються кухнею.

Таке рішення допомагає одразу з кількома дрібницями, які зазвичай дратують під час готування. Стіл залишається чистішим, не потрібно шукати окрему підставку під ложку, а сама лопатка завжди під рукою. Особливо це зручно при приготуванні соусів, рагу або страв, які потребують постійного помішування.

Сковорідки висять на кухні

Цікаво, що функція зберігання – вторинна. Так, сковорідку справді можна повісити, але спочатку отвір проєктували саме як частину ергономіки приготування. Це один із тих прикладів, коли звичка виявилася сильнішою за задум дизайнерів, а корисна функція роками залишалася непоміченою.

