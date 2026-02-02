Дело не только в хранении: зачем в ручке сковороды делают отверстие

Чаще всего люди не используют его по назначению

Отверстие на ручке сковородки есть почти у каждой модели — и большинство из нас уверены, что оно нужно исключительно для хранения. Повесить сковороду на крючок, сэкономить место на кухне, навести порядок. Логично, привычно и… не совсем верно.

"Телеграф" решил рассказать, что на самом деле у этого элемента есть куда более практичное назначение, связанное не с хранением, а с процессом готовки.

Отверстие в ручке сковородки задумано как держатель для кухонных приборов. Во время приготовления туда можно положить ложку или лопатку, которыми вы помешиваете еду. Рабочая часть прибора при этом остается над сковородой, а не на столешнице. Капли соуса или масла возвращаются туда, а не растекаются по кухне.

Такое решение помогает сразу с несколькими мелочами, которые обычно раздражают во время готовки. Стол остается чище, не нужно искать отдельную подставку под ложку, а сама лопатка всегда под рукой. Особенно это удобно при приготовлении соусов, рагу или блюд, которые требуют постоянного помешивания.

Сковородки висят на кухне

Интересно, что функция хранения — вторичная. Да, сковородку действительно можно повесить, но изначально отверстие проектировали именно как часть эргономики приготовления. Это один из тех примеров, когда привычка оказалась сильнее замысла дизайнеров, а полезная функция годами оставалась незамеченной.

