У "Сільпо" впали ціни: які товари зараз можна купити за пів ціни і навіть дешевше

Є кілька причин, чому товари виставляють на акції

Великі мережі супермаркетів в Україні часто влаштовують акції, під час яких товари продаються набагато дешевше. Зокрема, знижки часто можна зустріти у "Сільпо".

"Телеграф" розповідає детальніше про 5 товарів, які можна вигідно придбати за зниженою ціною до 4 лютого 2026 року.

Капсули для прання Persil Color (34шт.) — 349 гривнем замість 929 (знижка 62%)

Сосиски М’ясна гільдія міні з індичкою (300г) — 54 гривні замість 99 (знижка 44%)

Семга Премія слабосолона (180г) — 189 гривень замість 294 (знижка 36%)

Кава Jacobs розчинна (300г) — 399 гривень замість 819 (знижка 51%)

Манго Премія сушене (500г) — 229 грн замість 469 (знижка 51%)

Знижки в Сільпо

Чому з’являються знижки?

Є кілька причин, чому товари виставляють на акції:

Звільнення полиць для нових постачань. Магазини отримують свіжі партії товарів і щоб звільнити для них олії, старі товари намагаються продати швидше.

Магазини отримують свіжі партії товарів і щоб звільнити для них олії, старі товари намагаються продати швидше. Знижки приваблюють покупців . Тобто деякі можуть купити більше, ніж планували, або спробувати нові продукти.

. Тобто деякі можуть купити більше, ніж планували, або спробувати нові продукти. Сезонні розпродажі. Наприкінці сезону продукти та товари, які менш популярні, знижують у ціні, щоб продати швидше.

Варто зазначити, що іноді акції поширюються і на продукти з терміном придатності, що наближається. Однак більшість знижок — це насамперед стратегічне рішення магазинів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які знижки у лютому діють у супермаркетах "АТБ".