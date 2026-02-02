У "Сільпо" впали ціни: які товари зараз можна купити за пів ціни і навіть дешевше
Є кілька причин, чому товари виставляють на акції
Великі мережі супермаркетів в Україні часто влаштовують акції, під час яких товари продаються набагато дешевше. Зокрема, знижки часто можна зустріти у "Сільпо".
"Телеграф" розповідає детальніше про 5 товарів, які можна вигідно придбати за зниженою ціною до 4 лютого 2026 року.
- Капсули для прання Persil Color (34шт.) — 349 гривнем замість 929 (знижка 62%)
- Сосиски М’ясна гільдія міні з індичкою (300г) — 54 гривні замість 99 (знижка 44%)
- Семга Премія слабосолона (180г) — 189 гривень замість 294 (знижка 36%)
- Кава Jacobs розчинна (300г) — 399 гривень замість 819 (знижка 51%)
- Манго Премія сушене (500г) — 229 грн замість 469 (знижка 51%)
Чому з’являються знижки?
Є кілька причин, чому товари виставляють на акції:
- Звільнення полиць для нових постачань. Магазини отримують свіжі партії товарів і щоб звільнити для них олії, старі товари намагаються продати швидше.
- Знижки приваблюють покупців. Тобто деякі можуть купити більше, ніж планували, або спробувати нові продукти.
- Сезонні розпродажі. Наприкінці сезону продукти та товари, які менш популярні, знижують у ціні, щоб продати швидше.
Варто зазначити, що іноді акції поширюються і на продукти з терміном придатності, що наближається. Однак більшість знижок — це насамперед стратегічне рішення магазинів.
