Шалена економія. У "Сільпо" обвалили ціни на новинку від "Milka"

Ціну знижено на понад 40%

У суперпаркетах можна зекономити чималі гроші, купуючи продукти по знижках. Зокрема у "Сільпо" з'явився новий круасан від "Milka", який по акції.

Про це повідомляє користувачка у Threads. За її словами, знижка діятиме до 4 лютого включно.

"Новиночка в "Сільпо". Круасан Milka зараз зі знижкою — не втрималась і взяла", — йдеться у повідомленні.

Новинка від "Milka" в "Сільпо"

Новий круасан "Milka" з ванільним смаком, 50 г зараз продають за 39,99 грн. Акція складає 42%. Без знижки повна ціна круасана — 69,49 грн. Зауважимо, що також у "Сільпо" є круасан "Milka" з шоколадним смаком. Він теж наразі на знижках і коштує, як і ванільний.

Круасан "Milka" по акції в "Сільпо"

Чому магазини роблять акції?

Деякі люди вважають, що акційні товари — це зіпсовані продукти чи ті, термін придатності яких добігає кінця. Фактично це не так, адже зазвичай продуктові мережі регулярно знижують ціни на більшу частину асортименту з інших причин, зокрема, щоб швидше звільнити місця на полицях для нової партії товару, стимулюючи відвідувачів купувати.

Не слід плутати уцінені товари — це дійсно ті, у яких термін придатності добігає кінця, порушена упаковка тощо, і акційні товари. У будь-якому випадку завжди уважно перевіряйте товари на строки та чеки після покупок.

