Вибухи, сирени та черги під військкоматами. Яким був перший день повномасштабної війни (фото та відео)

Тоді кордон України прорвали тисячі одиниць російської бронетехніки

Рівно три роки тому, 24 лютого 2022 року, українці прокинулися від вибухів — президент Росії Володимир Путін розпочав повномасштабну війну проти України. Лише в перший день російського нападу загинуло 137 військових та цивільних українців.

"Телеграф" пригадує, що відбувалося цього дня, який назавжди закарбувався у пам'яті українців. Рано-вранці 24 лютого Путін оголосив про "спеціальну військову операцію", яка нібито мала на меті "захист" Донбасу. Диктатор заявив про плани "демілітаризувати" та "денацифікувати" Україну.

Майже одразу після звернення Путіна в Україні почали лунати вибухи. Тисячі одиниць російської бронетехніки прорвали кордон України. Українці вперше почули сигнали повітряної тривоги, які не стихають досі. Загарбники прорвались на околиці Харкова і Сум, атакували (за допомогою десанту) аеродром в Гостомелі на Київщині.

Прориву кордону російською технікою на пункті пропуску «Сеньківка»

Дим в Умані після бомбардування 24 лютого 2022 року

Зокрема, вибухи пролунали у Києві, Харкові, Дніпрі, Борисполі, Броварах, Херсоні, Умані, Івано-Франківську, Чугуєві, Озерному (аеродром), Кульбакіному (аеродром), Краматорську (аеродром), Чорнобаївці (аеродром). За даними МО США, Росія запустила більше 160 ракет по Україні.

Президент України Володимир Зеленський ввів воєнний стан на всій території України. Багато жінок з дітьми поспіхом евакуювалися. На вокзалах Києва та інших великих міст було безліч людей.

Під військкоматами утворилися черги з чоловіків, які хотіли стати на захист України.

Українці почали давати відсіч окупантам. В перші дні війни люди зупиняли російські танки ледь не голими руками. Російська техніка почала палати. З'явилися перші полонені росіяни.

За даними української сторони, у перший день вторгнення окупанти втратили:

танки — понад 30

ББМ — 130

літаки — 7

гелікоптери — 6

особовий склад — 800 осіб

Як повідомляв "Телеграф", начальник Головного управління розвідки України Кирило Буданов вважає, що припинення війни в Україні у 2025 році є цілком реальним. Проте важко сказати, чи буде воно тривалим та ефективним.