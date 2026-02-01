Півники, білочки та рибки: чому радянські алюмінієві форми досі користуються популярністю

Вони не лише нагадують дитинство

Багато людей досі зберігають у своїх кухнях старі радянські чавунні форми для випікання горішків або алюмінієві для застигання льодяників. Вони не просто слугують для приготування солодощів – за ними ховаються десятиліття спогадів, культури і традицій.

Ці формочки у вигляді півників, білочок, рибок чи будиночків були повсюдно поширені в СРСР і часто використовувалися вдома для приготування солодощів. Детальніше про них написав "Телеграф".

Популярність таких форм пояснюється кількома факторами. По-перше, вони міцні й довговічні: алюміній витримує багаторазове використання і практично не псується з часом. По-друге, ними легко користуватися вдома – приготування льодяників не потребує складних інгредієнтів чи спеціальних навичок, а результат завжди виходить акуратним. По-третє, форми мають культурну цінність: зображення півників, рибок і будиночків стало класикою радянських солодощів і добре знайоме кожному.

Форма для льодяників. Фото: OLX

Крім практичних властивостей і ностальгії, форми відзначаються своєю простотою та доступністю. У більшості вони досі лежать вдома у бабусь, тому їх навіть не доведеться купляти.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чому досі використовують радянську постільну білизну.