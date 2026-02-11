Троянда чи тюльпан? Що означає та чи інша квітка на День Валентина

Кожна квітка у бекеті має своє значення

День закоханих — чудова нагода подарувати коханій жінці квіти або вибрати хороший подарунок. Однак замовляючи букет, варто пам’ятати, що кожна квітка в ньому несе символізм. Вважається, що 14 лютого найкраще дарувати коханій червоні троянди. Однак можна проявити фантазію і вибрати красиву квіткову композицію, щоб максимально розкрити свої почуття кожною з квіток.

"Телеграф" розповідає, які квіти що символізують і як за допомогою них донести до другої половинки свої почуття.

Таємний код букета — про що говорять квіти

За допомогою квіткової композиції можна розповісти про свої почуття, пише Actualno.com. Тому обираючи квіти для жінки, варто знати, що вони символізують і яке посилання несуть. Розповідаємо докладніше про найпопулярніші квіти в букетах, які дарують жінкам.

Блакитний ірис. Символ віри, мудрості та надії. Подарувати його означає сказати: "Я вірю в тебе".

Троянда. Класичний варіант букета. Однак є нюанси: персикові троянди говорять про теплу дружбу, червоні — про кохання, білі — про ніжність та турботу.

Лілія. Білі лілії уособлюють невинність і чистоту, а рожеві — додають побажання благополуччя та успіху.

Гвоздики. Втілення симпатії та захоплення. Це більше про дружбу та взаєморозуміння.

Тюльпан. Знак загальної радості та щасливих років. Фіолетові тюльпани несуть у собі королівську гідність, ніби наголошуючи: "Ти — моя королева". А червоні, як і троянди, — про кохання.

Хризантема. Символ довголіття та оптимізму. Вона особливо цінна як символ підтримки та стабільності.

Еустома. Відмінно підійде для пропозиції руки та серця. Даруйте її свідомо — це серйозний жест.

Лютики. Підходять як для романтичного інтересу, так і для харизматичної подруги з натяком на ваш інтерес до неї.

Дельфініум. Ці квіти про легкість і душевні пориви. Вони заповнюють простір відчуттям свята.

Орхідея. Ці екзотичні квіти – символ пристрасті та потягу. Їхній ефектний вигляд надає зізнанню особливого, пікантного підтексту.

Анемона. Дарується на знак щирості та віри у світле майбутнє. Біла анемона наголошує на чесності ваших намірів.

Альстромерія. Ці квіти підійдуть для вираження відданості. Завдяки своїй стійкості вони стали символом міцних і перевірених часом відносин.

Раніше "Телеграф" розповідав, що квітів на 14 лютого буде замало. Пропонуємо цікаві ідеї подарунків дружині на День святого Валентина.