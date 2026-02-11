Рус

Троянда чи тюльпан? Що означає та чи інша квітка на День Валентина

Галина Струс
Порадуйте кохану красивим букетом на День закоханих
Порадуйте кохану красивим букетом на День закоханих.

Кожна квітка у бекеті має своє значення

День закоханих — чудова нагода подарувати коханій жінці квіти або вибрати хороший подарунок. Однак замовляючи букет, варто пам’ятати, що кожна квітка в ньому несе символізм. Вважається, що 14 лютого найкраще дарувати коханій червоні троянди. Однак можна проявити фантазію і вибрати красиву квіткову композицію, щоб максимально розкрити свої почуття кожною з квіток.

"Телеграф" розповідає, які квіти що символізують і як за допомогою них донести до другої половинки свої почуття.

Таємний код букета — про що говорять квіти

За допомогою квіткової композиції можна розповісти про свої почуття, пише Actualno.com. Тому обираючи квіти для жінки, варто знати, що вони символізують і яке посилання несуть. Розповідаємо докладніше про найпопулярніші квіти в букетах, які дарують жінкам.

Блакитний ірис. Символ віри, мудрості та надії. Подарувати його означає сказати: "Я вірю в тебе".

Троянда. Класичний варіант букета. Однак є нюанси: персикові троянди говорять про теплу дружбу, червоні — про кохання, білі — про ніжність та турботу.

Лілія. Білі лілії уособлюють невинність і чистоту, а рожеві — додають побажання благополуччя та успіху.

Гвоздики. Втілення симпатії та захоплення. Це більше про дружбу та взаєморозуміння.

Тюльпан. Знак загальної радості та щасливих років. Фіолетові тюльпани несуть у собі королівську гідність, ніби наголошуючи: "Ти — моя королева". А червоні, як і троянди, — про кохання.

тюльпани, букет тюльпанів

Хризантема. Символ довголіття та оптимізму. Вона особливо цінна як символ підтримки та стабільності.

Еустома. Відмінно підійде для пропозиції руки та серця. Даруйте її свідомо — це серйозний жест.

Лютики. Підходять як для романтичного інтересу, так і для харизматичної подруги з натяком на ваш інтерес до неї.

Дельфініум. Ці квіти про легкість і душевні пориви. Вони заповнюють простір відчуттям свята.

Орхідея. Ці екзотичні квіти – символ пристрасті та потягу. Їхній ефектний вигляд надає зізнанню особливого, пікантного підтексту.

Анемона. Дарується на знак щирості та віри у світле майбутнє. Біла анемона наголошує на чесності ваших намірів.

Альстромерія. Ці квіти підійдуть для вираження відданості. Завдяки своїй стійкості вони стали символом міцних і перевірених часом відносин.

Раніше "Телеграф" розповідав, що квітів на 14 лютого буде замало. Пропонуємо цікаві ідеї подарунків дружині на День святого Валентина.

