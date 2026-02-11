Роза или тюльпан? Что означает тот или иной цветок на День Валентина

Каждый цветок в бекете имеет свое значение

День влюбленных — отличный повод подарить любимой женщине цветы или выбрать хороший подарок. Однако заказывая букет, стоит помнить, что каждый цветок в нем несет в себе некий символизм. Считается, что 14 февраля лучше всего дарить любимой алые розы. Однако можно проявить фантазию и выбрать красивую цветочную композицию, чтобы максимально раскрыть свои чувства каждым из цветков.

"Телеграф" рассказывает, какие цветы что символизируют и как с помощью них донести до второй половинки свои чувства.

Тайный код букета — о чем говорят цветы

С помощью цветочной композиции можно поведать о своих чувствах, пишет Actualno.com. Поэтому выбирая цветы для женщины, стоит знать, что они символизируют и какой посыл несут. Рассказываем подробнее о самых популярных цветых в букетах, которые дарят женщинам.

Голубой ирис. Символ веры, мудрости и надежды. Подарить его — значит сказать: "Я верю в тебя".

Роза. Классический вариант букета. Однако есть нюансы: персиковые розы говорят о теплой дружбе, красные — о любви, белые — о нежности и заботе.

Лилии. Белоснежные лилии олицетворяют невинность и чистоту, а розовые — добавляют пожелания благополучия и успеха.

Гвоздика. Воплощение симпатии и восхищения. Это больше о дружбе и взаимопонимании.

Тюльпан. Знак общей радости и счастливых лет. Фиолетовые тюльпаны несут в себе королевское достоинство, словно подчеркивая: "Ты — моя королева". А красные, как и розы, — о любви.

Хризантема. Символ долголетия и оптимизма. Она особенно ценна, как символ поддержки и стабильности.

Эустома. Отлично подойдет для предложения руки и сердца. Дарите ее осознанно — это серьезный жест.

Лютики. Подходят как для романтического интереса, так и для очень харизматичной подруги с намеком на ваш интерес к ней.

Дельфиниум. Эти цветы о легкости и душевных порывах. Они наполняют пространство ощущением праздника.

Орхидея. Эти экзотические цветы — символ страсти и влечения. Их эффектный вид придает признанию особый, пикантный подтекст.

Анемона. Дарится в знак искренности и веры в светлое будущее. Белая анемона подчеркивает честность ваших намерений.

Альстромерия. Эти цветы подойдут для выражения преданности. Благодаря своей стойкости, они стали символом крепких и проверенных временем отношений.

