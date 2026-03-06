Це прізвище без сорому не вимовиш: значення вас здивує

Воно може мати дивне походження

Українські прізвища вражають своєю різноманітністю: одні вказують на шляхетне походження, інші — на ремесло предків, а деякі здатні викликати щиру посмішку або навіть легкий шок. Серед таких прізвище Пиздан.

Нещодавно у соцмережі Threads на сторінці спільноти kremenchuk.talks розгорілася жвава дискусія. Автори запропонували користувачам поділитися незвичними прізвищами

Питання звучало так: "У кого прізвище таке, що його перекручують, перепитують по сто разів і в результаті кажуть якусь херню?". Допис швидко став вірусним, зібравши сотні коментарів від людей, чиї паспортні дані щоразу стають випробуванням для працівників банків чи пошти.

Саме в коментарях під цим тредом користувачі згадали про курйозний випадок. Дівчина під ніком solomiavizniuk розповіла історію своєї знайомої, яка працювала у ЦНАПі. За її словами, одного разу на прийом прийшла жінка з прізвищем Пиздан.

Попри те, що історія викликала неабиякий резонанс, офіційна статистика налаштована скептично. Згідно з даними генеалогічного порталу "Рідні", прізвище Пиздан наразі не зафіксовано на карті України. Це може означати, що або власники такого прізвища змінили його на більш милозвучне, або воно є настільки рідкісним (чи транслітерованим з іншої мови), що не потрапило до відкритих реєстрів.

Що ж воно може означати?

Якщо відкинути сучасний сороміцький підтекст, лінгвісти часто знаходять коріння таких прізвищ у давніх говірках. Схожі за звучанням слова в слов'янських мовах могли означати:

Пизнати (пізнати) — у деяких діалектах корінь "пиз-" був пов'язаний із процесом впізнавання або досвідченості.

— у деяких діалектах корінь "пиз-" був пов'язаний із процесом впізнавання або досвідченості. Пиздані (у деяких балканських мовах) — могло походити від топонімів або означати "даний" (подарований).

Проте в українському контексті такі прізвища найчастіше з'являлися як козацькі прізвиська. Козаки любили давати товаришам гострі, а іноді й образливі ймення за певні риси характеру чи вчинки.

Раніше "Телеграф" писав, що в Україні є село з "алкогольною" назвою.