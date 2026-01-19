"Хороший ти мужик, Галіна": чоловік з незвичним прізвищем розсмішив мережу

Хлопець пожартував про своє прізвище, і мережа вибухнула від сміху

В Україні є прізвища, які звучать як меню обіднього столу. Один з користувачів Threads написав, що бачив у мережі людей із прізвищами Борщ та Сметана, але до свого прізвища пари так і не знайшов. Він жартома оголосив пошуки Котлети, Тефтелі, Підливи чи хоча б Масла.

Відповідей було чимало, а однією із найцікавіших став допис користувача arcterryx про прізвище Галіна Станіслав Євгенович — ніби й не в тему, але виявляється, з італійської це курка!

З чого все почалось

Я бачив тут Борщ, я бачив тут Сметану. А ось до мого прізвища пари не зустрічав. Шукаю Котлету, Тефтелю, Підливу чи хоча б Масло. Думаю, Сосисок тут немає, але вас також шукаю, написав у Threads користувач Дмитро Валерійович Гречка.

Публікація швидко стала популярною серед користувачів соцмережі. Люди почали активно коментувати та ділитися власними історіями про незвичайні прізвища.

Серед коментарів виділявся один особливий. Користувач представився як Галіна Станіслав Євгенович та написав, що окрім родичів ще не зустрічав людей із таким прізвищем. Його повне ім'я створює справжню плутанину, адже складається ніби з трьох окремих імен.

Одна з користувачок прокоментувала це так: "Отак, наче одна людина, а по звуках 3 — Галіна, Станіслав, Євгенович". Інша написала жартівливо: "Хороший ти мужик, Галіна". Хтось із підписників запитав: "Галіна чи Станіслав?", намагаючись зрозуміти, де в цьому поєднанні закінчується ім'я та починається прізвище.

Ось ще кілька найцікавіших коментарів:

Скільки людей носять прізвище Галіна

За даними порталу "Рідні", прізвище Галіна (транслітерація Halina) налічує в Україні 204 носії. Це прізвище згадувалося серед православного духовенства, київського міщанства та репресованих. Найпопулярніші імена серед людей із цим прізвищем — Юрій та Олена.

