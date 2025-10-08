Як видворити голубів з дачі чи балкона: простий і гуманний спосіб

Ці поради допоможуть позбутися проблеми настирливих голубів

Голуби — здавалося б, невинні птахи, проте вони можуть загрожувати, оскільки є переносниками бактерій, вірусів, грибків та паразитів. Крім того, ці птахи можуть створювати проблеми на дачних ділянках та балконах, прилітаючи у пошуках їжі. Вони здатні влаштувати справжній безлад, у тому числі і своїм послідом. Тож треба проганяти їх зі своєї території.

"Телеграф" розповість, як видворити голубів з дачі чи балкона, щоб вони не шкодили та не залишали посліду.

Як прогнати голубів?

Голуби дуже полохливі птахи, хоч і вважаються ручними, пише Express. А один з кращих способів позбутися їх природним шляхом — це використання поверхонь, що відбивають світло, наприклад, фольги, старих компакт-дисків або дзеркал.

Світловідбивні і блискучі поверхні викликають у настирливих птахів миттєву реакцію втечі. Тому якщо розмістити на дачній ділянці, у дворі будинку чи на балконі щось блискуче, голуби швидко покинуть територію і навряд чи повернуться на неї.

Зробіть спеціальні світловідбиваючі "пастки" з фольги, дисків або дзеркал, щоб відлякати голубів. Це найбільш природний і гуманний спосіб позбавитися проблеми з пернатими непроханими гостями.

