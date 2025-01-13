Там любив бувати Брежнєв: як раніше виглядав легендарний "Поплавок" у Дніпрі

Цей ресторан бачив багато щасливих подій

У Дніпрі є багато знакових місць. Одне з них – ресторан "Поплавок". Розташований на воді у центрі міста, він став одним із символів, викликаючи захоплення як у місцевих жителів, так і гостей міста. Завдяки своїй незвичайній формі, що нагадує літаючу тарілку, і мальовничим краєвидам на річку, "Поплавок" привертає увагу вже понад півстоліття.

Історія "Поплавка" розпочалася у листопаді 1968 року, коли незвичайна будівля відчинила свої двері для відвідувачів. Цікаво, що місце розташування ресторану повністю на воді було революційним рішенням для того часу. Панорамні вікна та відкрита веранда дозволяли насолодитися краєвидами на річку та лівий берег, додаючи шарму цьому популярному закладу.

Існує дві версії авторства проєкту ресторану. За однією з них його розробив Оскар Григорович Хавкін – заслужений архітектор УРСР та лауреат Державної премії СРСР. За іншою версією, автором став Сергій Брусов, головний архітектор Укргіпромезу, який зробив значний внесок в архітектуру Дніпра. Не виключено, що ці два майстри працювали над проєктjv спільно, зазначають у Facebook-спільноті Історія у фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ.

Ресторан спочатку мав один поверх із відкритою літньою терасою на даху. Згодом терасу засклили та перетворили на банкетну залу, збільшивши місткість закладу.

За чутками, "Поплавок" був улюбленим місцем Леоніда Брежнєва, який відвідував його під час візитів до Дніпра. Одна з легенд свідчить, що під час одного з таких візитів генсек замовив турецьку страву Імам Баялди. Виявилось, що ніхто в ресторані не знав, як його готувати. Після переполоху на кухні страва все ж таки була приготовлена, але з нюансами: кухарі не знали, що її подають охолодженим. Після цього випадку страва з’явилась у меню ресторану.

Життя у "Поплавці" завжди кипіло: з 11 ранку до пізнього вечора тут звучала музика. Це місце стало популярним для зустрічей, свят та романтичних вечорів.

Попри всі модернізації, "Поплавок" зберіг свій відомий стиль, який і сьогодні залишається візитівкою міста.

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