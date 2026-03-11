Виглядає неприємно та боляче: на свіжому відео Путіна помітили дивну деталь

Права рука глави Кремля не вперше привертає увагу дивними змінами

Очільник Росії Володимир Путін на свіжому відео виглядав дивно. Зокрема впадають в око його кисті зі збільшеними венами, що випирають.

Відео спілкування російського лідера зі зрадником України, колаборантом та ватажком угрупування "ДНР" Денисом Пушиліним, публікують російські ЗМІ. Глава РФ, як зазвичай під час таких заходів, сидить за столом, видно лише верхню частину тіла.

Руки Путіна лежать на столі. На них виділяються збільшені вени, ніби глава Росії щодня розвантажує вагони. Крім того, в якийсь момент глава РФ прикриває праву долоню лівою та починає її погладжувати та ніби масажувати.

Набряклі вени на руках Путіна

Руки Путіна зі збільшеними венами

Під час розмови глава РФ погладжував лівою рукою праву

Путін і раніше мав проблеми з руками

Варто зазначити, що руки очільника Росії, особливо права, часто привертають увагу. У лютому під час одної з публічних заяв російський лідер майже весь час міцно тримався нею за стіл. Навіть під час жестикуляції лівою, він не відпускав край стола.

На думку фахівців, у Путіна може бути синдром паркінсонізму, або екстрапірамідний синдром. Симптоми, подібні до тих, які з'являються при хворобі Паркінсона, але вони, ймовірно, виникли на тлі іншого захворювання.

Чому у Путіна можуть бути збільшені вени

Ми запитали про це у штучного інтелекту Gemini. Це явище має назву "контуровані" вени. Причини можуть бути різні — від вікових змін до прийому певних препаратів.

Найімовірнішою причиною ШІ вважає саме вік Путіна, адже з роками змінюється шкіра і вени, які раніше були глибоко, опиняються практично під поверхнею шкіри.

Також вени можуть збільшуватися ситуативно — від фізичного чи емоційного напруження. Водночас це може бути ознакою застійних явищ чи інших проблем у роботі серцево-судинної системи.

Крім того, до збільшення вен може призводити прийом певних препаратів. Більш вираженими вени можуть робити антикоагулянти або гормональні препарати.

Як розповідав "Телеграф", у жовтні 2025 року Путін привернув увагу дивною ходою. Під час руху російський лідер майже не рухав правою рукою. Вона весь час буквально висіла біля тулуба.