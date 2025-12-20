Його знесли в СРСР та відродили в Україні: як змінювався фунікулер в Одесі (фото, відео)

Підйомник біля Потьомкінських сходів вперше відкрили понад 120 років тому

Такий вид транспорту як фунікулер є тільки в Києві та Одесі. При чому одесити декілька десятиліть були позбавлені його за рішенням радянської влади.

Одеський фунікулер відкрили 19 червня 1902 року. Тоді запрацювала "підйомна машина", що з’єднала Приморську вулицю з бульваром. Проєкт запропонував молодий одеський інженер Микола П’ятницький — випускник Петербурзького інституту інженерів шляхів сполучення.

Фунікулер складався з одноколійної лінії довжиною близько 100 метрів із роз’їздом. Два вагончики, виготовлені в Парижі та розраховані на 35 пасажирів кожен, рухалися за маятниковим принципом: той, що спускався, допомагав підійматися іншому. Проїзд коштував 2–3 копійки. За свою історію підйомник кілька разів зупинявся — у 1919 році, під час Другої світової війни, а згодом через зношеність конструкцій.

Фунікулер в Одесі/ архівне фото

Місце посадки нагорі Потьомкінських сходів

У 1969 році фунікулер демонтували. Через економічні чинники вирішили замінити його більш сучасним ескалатором, який проіснував до 1997 року.

Ескалатор на місці фунікулера

Відновлення підйомника розпочалося у 1998, а нові вагони прийняли перших пасажирів у вересні 2005 року. Цікаво, що оновлений підйомник зберіг від фунікулера тільки назву, а не принцип дії. До речі, фунікулером, у класичному розумінні цього терміна, він не є: по суті це два непов'язані похилі ліфти.

Верхня частина фунікулера

Нижня частина фунікулера

Зазначимо, що наразі фунікулер не працює. Для того є кілька причин, зокрема поточна ситуація зі світлом в Одесі та те, що фунікулер міг закритися через погодні умови, що неодноразово відбувалось при похолоданні.

Вид з кабінки фунікулера влітку

Раніше "Телеграф" розповідав про унікальний гібрид метро та трамвая в Кривому Розі. Частина його станцій знаходяться під землею.