Більше жодних відбитків: простий засіб зробить кухню ідеально чистою

Як правильно мити поверхні і не пошкодити їх

Щоб глянцеві поверхні кухонних меблів були блискучі та на них не залишались відбитки пальців можна використати кондиціонер для білизни при очищенні поверхні. Авторка стверджує — спосіб використовують у готелях.

Лайфхаком поділились в соцмережі "ТікТок". Кондиціонер для одягу змішують з водою і очищеним розчином промивають глянцеві фасади кухонних меблів. Після цього торкаються їх руками, а слідів не залишається. За чотири дні відео зібрало понад 13 тисяч уподобань та понад 11,5 тисяч збережень.

В коментарях користувачі діляться, що подібний лайфхак використовують не тільки на блискучих поверхнях меблів, а й на склі та дзеркалах, щоправда, у менш концентрованому вигляді. Зауважують також, що важливо не переборщити, аби не було розводів, та бути готовими до запаху від кондиціонера в приміщенні. Серед відгуків — те що пил осідає менше.

Відгуки від тих, хто спробував лайфхак

Як розводять кондиціонер для білизни для миття дзеркал

Чим потрібно мити глянцеву кухню

Глянцеву кухню клінінгові компанії радять мити м’якою мікрофіброю з використанням делікатних мийних засобів: розчину рідкого мила, засобу для посуду або спрею для скла (без аміаку). Якщо потрібне швидке рішення — можна використати автомобільні серветки, поліроль для меблів тощо. Заборонено використовувати абразиви, жорсткі щітки та агресивну хімію, що залишають подряпини. Не люблять глянцеві фасади також великої кількості води.

